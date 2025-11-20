Ex-Sonderbeauftragte sieht Bewegung und Blockaden auf Klimakonferenz

Jennifer Morgan (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BelÃ©m (dts Nachrichtenagentur) - Jennifer Morgan, ehemalige Sonderbeauftragte fÃ¼r internationale Klimapolitik der Ampelregierung, hat auf der COP30 in BelÃ©m auf deutliche Blockaden in den internationalen Verhandlungen hingewiesen. "Es ist ein bisschen chaotisch", sagte Morgan dem Nachrichtenportal Watson am Donnerstag Ã¼ber die aktuelle Verhandlungssituation.



Es gebe in BelÃ©m sowohl Fortschritte als auch Widerstand. "Wir sehen hier bei der Abkehr von fossilen Energien ganz viel Bewegung", sagte sie. Gleichzeitig gebe es "nervÃ¶se" Staaten, die den Prozess bremsten. "Sie wollen nicht so viel Aufmerksamkeit fÃ¼r den Klimaschutz." Als besonders zurÃ¼ckhaltend nannte Morgan "die arabische Gruppe, auch Indien und China". Bei Finanzierungsfragen seien "auch die groÃŸen Industriestaaten sehr vorsichtig".



Die Vertreter der deutschen Regierung seien auf der COP "sehr aktiv" und arbeiteten eng mit anderen Staaten zusammen, um zu einem "guten Ergebnis" zu kommen. "Sie spielen eine positive Rolle", sagte Morgan.



Mit Blick auf Forderungen aus der Zivilgesellschaft hob Morgan hervor, "wie wichtig und ausgezeichnet das ist, dass wir jetzt eine COP haben, in der die indigene BevÃ¶lkerung und die Zivilgesellschaft aktiv sind". Die systemische Kritik vieler Demonstrierender sei nicht Teil der eigentlichen Verhandlungen. "Die COP ist aber eher eine Verhandlung Ã¼ber spezifische VorschlÃ¤ge als Ã¼ber das gesamte kapitalistische System."



Morgan wies zudem den Vorwurf zurÃ¼ck, die COP bringe zu wenig Fortschritt. "Seit Paris haben sich viele Dinge geÃ¤ndert", erklÃ¤rte sie. "Die COP ist der einzige Ort, an dem die verletzlichsten LÃ¤nder einen Platz am Verhandlungstisch haben. Ohne dieses Forum hÃ¤tten wir viele Fortschritte nicht gemacht."



Mit Blick auf die geopolitische Lage zeigte sich Morgan besorgt. Besonders jetzt mÃ¼sse die internationale Zusammenarbeit funktionieren, "wo wir sehen, was fÃ¼r eine aktiv negative, ja destruktive Rolle die Trump-Regierung spielt".

