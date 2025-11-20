Dax legt zu - Angst vor KI-Blase wird ausgepreist

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax krÃ¤ftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.279 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start hielt sich der Dax im weiteren Verlauf im Plus und konnte am Nachmittag noch weiter zulegen, bevor er einen GroÃŸteil der Zugewinne wieder abbaute.



"Dass der Chef des wohl grÃ¶ÃŸten Profiteurs von allem, was mit KÃ¼nstlicher Intelligenz zu tun hat, bei Vorlage der Zahlen seines Unternehmens die allseits diskutierte Blase am Aktienmarkt bestÃ¤tigen wÃ¼rde, davon war zwar nicht wirklich auszugehen", kommentierte Christine Romar, Head of Europe von CMC Markets, den Handelstag, der erneut von der Debatte um die Auswirkungen von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) geprÃ¤gt war. "Aber dass Nvidia-Chef Jensen Huang die Diskussionen darÃ¼ber mit einer `unglaublich hohen Nachfrage nach seinen ausverkauften Chips` und einem `exponentiell steigenden Bedarf an Rechenleistung` als `Gerede` vom Tisch fegen wÃ¼rde, war dann doch eine Ãœberraschung."



Wegen des sich sogar noch beschleunigenden Wachstums von Nvidia bei UmsÃ¤tzen und Gewinnen kÃ¶nnten die aktuellen Bewertungen in der Tat auf einem soliden Fundament stehen, so Romar. "An der BÃ¶rse jedenfalls sorgten die Zahlen fÃ¼r einen Stimmungsumschwung, der die Anleger sogar Ã¼ber einen stÃ¤rker als erwarteten Arbeitsmarkt in den USA am Nachmittag hinwegsehen lieÃŸ. Als wÃ¤re nichts gewesen, wird die Angst vor einem Platzen der Blase jetzt wieder aus den Kursen ausgepreist", erklÃ¤rte die Analystin.



"Auch der Dax in Frankfurt lieÃŸ sich von der guten Stimmung anstecken", sagte sie. "Der Index steht nun vor der Entscheidung, die 200-Tage-Linie noch einmal zu testen, bevor es wieder nach unten geht, oder doch das zuvor gesendete Verkaufssignal aus dem Markt zu nehmen, indem er die HÃ¼rde nachhaltig Ã¼berspringt. Dann wÃ¤re der kleine RÃ¼cksetzer auf gut 23.000 Punkte bereits nach nur 24 Stunden wieder Geschichte."



Bis kurz vor Handelsschluss rangierten die Papiere von Rheinmetall, Qiagen, Siemens Energy und RWE an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von Henkel, Symrise und Beiersdorf wieder.



Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 31 Euro und damit ein Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis neun Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ã–lpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 63,88 US-Dollar, das waren 37 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1538 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8667 Euro zu haben.

