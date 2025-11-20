CDU kritisiert Protest von Integrationsstipendiaten gegen Merz

Serap GÃ¼ler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU-Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin im AuswÃ¤rtigen Amt, Serap GÃ¼ler, Ã¼bt scharfe Kritik am Protest gegen die "Stadtbild"-Ã„uÃŸerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei einer Integrationspreis-Verleihung am Mittwochabend. "Diese Aktion ist nichts, worauf man stolz sein kann", sagte GÃ¼ler dem "Spiegel". "Ich fand sie Ã¤uÃŸerst unpassend und befremdlich."



GÃ¼ler ist Vorsitzende des CDU-Migrationsnetzwerks. Bei einer Veranstaltung der Deutschlandstiftung Integration hatten einige Dutzend Stipendiaten den Saal verlassen, als CDU-Chef Merz ans Rednerpult getreten war. Sie trugen Sticker mit der Aufschrift "Wir sind das Stadtbild" und posierten damit anschlieÃŸend auch fÃ¼r ein Foto. Damit nahmen sie Bezug auf die umstrittenen Stadtbild-Ã„uÃŸerungen des Regierungschefs. Merz ist als Kanzler - wie zuvor Olaf Scholz (SPD) - Schirmherr der Stiftung.



"Wenn es den Stipendiaten um Aufmerksamkeit ging, ist die Aktion gelungen", sagte GÃ¼ler. "Aber von Studierenden, die allesamt Vorbilder fÃ¼r ihre oder jÃ¼ngere Generationen und der Stolz der Generationen vor ihnen sind, erwarte ich eine andere Art der Kritik." Man drehe Menschen, mit denen man nicht einer Meinung sei, "nicht einfach den RÃ¼cken zu", so die CDU-Politikerin. Von diesen Vorbildern erwarte sie, "dass sie den kritischen Diskurs, das Wort suchen".



"Da vorn sprach ja nicht nur ein Parteivorsitzender, dessen Aussagen man falsch fand, sondern da sprach der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der gerade die Schirmherrschaft fÃ¼r die Stiftung Ã¼bernommen hat", sagte die CDU-Politikerin. Man mÃ¼sse "die Person nicht mÃ¶gen, aber mindestens das Amt respektieren".



Merz hatte am 14. Oktober gesagt, dass es bei der Reduzierung der FlÃ¼chtlingszahlen groÃŸe Erfolge gebe, aber dass "im Stadtbild" noch "dieses Problem" bliebe und man deshalb mehr abschiebe. Dabei ging er nicht genauer darauf ein, wer oder was das Problem sei. Am 20. Oktober verteidigte er seine Ã„uÃŸerung, die von Menschen mit Migrationsgeschichte als respektlos aufgefasst wurde. "Fragen Sie Ihre Kinder, fragen Sie Ihre TÃ¶chter, fragen Sie im Bekanntenkreis herum: Alle bestÃ¤tigen, dass das ein Problem ist, spÃ¤testens mit Einbruch der Dunkelheit", sagte er.



Am 23. Oktober meldete sich Merz zu der Debatte mit einem vorbereiteten Statement differenzierter zu Wort. Darin unterschied er explizit zwischen denen, die "in erster oder schon in zweiter, dritter oder vierter Generation in Deutschland leben und arbeiten", und denen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hÃ¤tten, die nicht arbeiteten und die sich nicht "an unsere Regeln halten".

