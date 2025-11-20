SPD will Ende der staatlichen FÃ¶rderung fÃ¼r Ludwig-Erhard-Gipfel

Sebastian Roloff (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, fordert, den Ludwig-Erhard-Gipfel kÃ¼nftig nicht mehr mit staatlichen Mitteln zu unterstÃ¼tzen.



"Bei Veranstaltungen dieser Art scheint mir staatliche FÃ¶rderung eher unÃ¼blich und gerade mit Blick auf das zahlungskrÃ¤ftige Publikum auch nicht angezeigt", sagte Roloff dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). "Der Eindruck, dass man sich hier Zugang zu politischen EntscheidungstrÃ¤gern kaufen kann, sollte ebenso vermieden werden, wie dass Herr Weimer sein Regierungsamt mit geschÃ¤ftlichen TÃ¤tigkeiten verbindet." Daher sei es sehr zu begrÃ¼ÃŸen, dass er nun seine Beteiligungen vorlÃ¤ufig abgibt.



Auch die gemeinnÃ¼tzige Initiative Lobbycontrol fordert einen FÃ¶rderstopp fÃ¼r den Gipfel. "Warum solche Veranstaltungen noch zusÃ¤tzlich mit Steuergeldern gefÃ¶rdert werden sollten, erschlieÃŸt sich mir nicht", sagte Sprecher Timo Lange dem "Handelsblatt". "Wenn die Gewinne daraus dann noch das VermÃ¶gen eines amtierenden Ministers vermehren, sollte diese FÃ¶rderpraxis erst recht Ã¼berdacht werden."



Die GrÃ¼nen-Politikerin Irene Mihalic sieht weiteren AufklÃ¤rungsbedarf. "Der Vorgang muss weiter haarklein aufgearbeitet werden", sagte sie der Zeitung. "Es darf kein Zweifel daran bestehen, dass es Regierungshandeln auf Bestellung Einzelner nicht geben darf." Dass Weimer sich vorlÃ¤ufig von seinen Anteilen an der "Weimer Media Group" trennt, sei "ein guter und wichtiger Schritt". Das entlaste ihn jedoch nicht von den im Raum stehenden VorwÃ¼rfen, "zumal er auch weiterhin ein mittelbares Interesse am wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens haben wird".

