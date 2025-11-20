Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Ã–konom Axel BÃ¶rsch-Supan hÃ¤lt den Aufstand der jungen Unionsabgeordneten im Rentenstreit fÃ¼r berechtigt.
"Das Vorhaben der Bundesregierung kostet Milliarden", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". "Das ist eine enorme Mehrbelastung fÃ¼r die junge Generation." Die Bundesregierung will das Rentenniveau bis 2031 durch ein Gesetz stabil halten, mit der Folge, dass die BeitrÃ¤ge und SteuerzuschÃ¼sse zur Rente stÃ¤rker steigen dÃ¼rften als ohnehin schon. Eine Gruppe von Unionspolitikern will das Rentenpaket daher im Bundestag blockieren. BÃ¶rsch-Supan sagte: "Die jungen Abgeordneten haben vÃ¶llig recht."
Der Rentenexperte sagte, er wÃ¼rde das Rentenniveau nur fÃ¼r Geringverdiener stabil halten. "Denn diese Menschen brÃ¤uchten mehr Geld im Alter. Wer hingegen als Rentner schon jetzt finanziell gut dasteht, der kann und sollte an den Kosten des demografischen Wandels beteiligt werden." Dem Kanzler wirft BÃ¶rsch-Supan vor, nicht mehr allen Generationen gleichermaÃŸen gerecht zu werden: "Friedrich Merz wollte ein Bundeskanzler fÃ¼r alle sein. Dieses Versprechen bricht er gerade."
Ã–konom hÃ¤lt Renten-Aufstand in Unionsfraktion fÃ¼r berechtigt
- dts - 20. November 2025, 13:04 Uhr
