Zahl der PflegebedÃ¼rftigen massiv gestiegen

Seniorin mit Helferin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Innerhalb weniger Jahre hat sich die Zahl der PflegebedÃ¼rftigen in Deutschland nahezu verdoppelt. Das geht aus dem Barmer-Pflegereport 2025 hervor, der am Donnerstag verÃ¶ffentlicht wurde.



Demnach hat sich die Zahl der PflegebedÃ¼rftigen zwischen den Jahren 2015 und 2023 von 3,0 auf 5,7 Millionen erhÃ¶ht. Doch dieser Anstieg lÃ¤sst sich nur zu 15 Prozent auf die Ã¤lter werdende Gesellschaft zurÃ¼ckfÃ¼hren. Der Anteil in der BevÃ¶lkerung ist von 3,21 auf 6,24 Prozent gestiegen. Von diesem Zuwachs um 3,03 Prozentpunkte macht die Alterung der Gesellschaft nur 0,44 Prozentpunkte aus.



Ein zentraler Kostentreiber ist der Studie zufolge die Pflegereform aus dem Jahr 2017 mit der EinfÃ¼hrung der Pflegegrade. "Die Aufwendungen in der Sozialen Pflegeversicherung steigen stark an. Das liegt weniger an der alternden Gesellschaft, sondern vielmehr an der Leistungsausweitung durch die EinfÃ¼hrung des neuen PflegebedÃ¼rftigkeitsbegriffes im Jahr 2017", sagte Barmer-Chef Christoph Straub. "Auf die Bund-LÃ¤nder-Arbeitsgruppe wartet nun eine Mammutaufgabe, um die Pflegeversicherung zu reformieren und finanziell zu stabilisieren."



Die Krankheitslast in der BevÃ¶lkerung ist laut Studie nicht der entscheidende Treiber fÃ¼r den massiven Anstieg an PflegebedÃ¼rftigen. Konkret wurden sechs akute und sechs dauerhafte Erkrankungen analysiert, darunter Krebs, Hirninfarkt, Demenz, Parkinson und Herzinsuffizienz. Demnach ist bei allen Erkrankungen der Anteil derjenigen gestiegen, die zugleich pflegebedÃ¼rftig sind.



Studienautor Heinz Rothgang von der UniversitÃ¤t Bremen sagte, dass der PflegebedÃ¼rftigkeitsbegriff neben der Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade zu einer deutlichen Leistungsausweitung gefÃ¼hrt habe. "Durch die leichtere Inanspruchnahme von Pflegeleistungen wurden immer mehr Menschen als pflegebedÃ¼rftig anerkannt und haben frÃ¼hzeitig UnterstÃ¼tzung erhalten."

