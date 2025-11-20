Meta entfernt australische Nutzer unter 16 Jahren von Facebook und Instagram

Der Facebook- und Instagram-Mutterkonzern Meta

Der US-Konzern Meta hat wegen des Social-Media-Verbots fÃ¼r Kinder und Jugendliche in Australien angekÃ¼ndigt, ab dem 4. Dezember australische Nutzer unter 16 Jahren von seinen Plattformen Facebook und Instagram zu entfernen. Seit Donnerstag wÃ¼rden Nutzer im Alter zwischen 13 und 15 Jahren darÃ¼ber informiert, "dass sie den Zugang zu Instagram, Threads und Facebook verlieren", erklÃ¤rte Meta.



Hintergrund ist ein am 10. Dezember in Kraft tretendes Social-Media-Verbot fÃ¼r Kinder und Jugendliche in Australien. Unternehmen droht bei VerstoÃŸ gegen das Gesetz eine Strafe in HÃ¶he von bis zu 49,5 Millionen australischen Dollar (etwa 27,8 Millionen Euro). Bislang ist allerdings offen, wie die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben kontrolliert werden soll.



Meta teilte mit, ab dem 4. Dezember neue Accounts von unter 16-JÃ¤hrigen zu blockieren. Der Konzern geht nach eigenen Angaben von aus, dass bis zum 10. Dezember alle entsprechenden Konten gelÃ¶scht sein werden.



In Australien gibt es nach Angaben der Regierung derzeit etwa 350.000 Instagram-Nutzer im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Rund 150.000 Jugendliche im selben Alter nutzen Facebook. Meta hat nun damit begonnen, die betroffenen Nutzer Ã¼ber die anstehende Sperrung zu informieren. Nutzer, deren Konten irrtÃ¼mlicherweise gesperrt werden sollten, kÃ¶nnen ihren Account den Angaben zufolge mit einem "Selfie-Video" und unter Vorlage eines Personalausweises wieder entsperren.Â



Social-Media-Unternehmen hatten das Gesetz in der Vergangenheit als "vage", "problematisch" und "Ã¼berstÃ¼rzt" kritisiert. Meta wiederholte seine Bedenken am Donnerstag. "Wir teilen das Ziel der australischen Regierung von sicheren, altersgerechten Onlineerfahrungen", aber Jugendliche von ihren Freunden und Gemeinschaften abzuschneiden, "ist nicht die Antwort", erklÃ¤rte der Konzern.



Mit dem Social-Media-Verbot fÃ¼r Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bekommt Australien eine der weltweit schÃ¤rfsten Regelungen fÃ¼r Onlinedienste wie Tiktok, Instagram und Facebook. Die Umsetzung des Gesetzes wird international mit groÃŸem Interesse verfolgt. Einige Experten fÃ¼rchten allerdungs, dass das Gesetz aufgrund von Schwierigkeiten bei der Umsetzung und der Ãœberwachung der AltersÃ¼berprÃ¼fung nur eine symbolische Wirkung haben wird.



Neben Australien plant auch Neuseeland die EinfÃ¼hrung eines Verbots von Onlinenetzwerken fÃ¼r Kinder unter 16 Jahren. Die Regierung in den Niederlanden hatte Eltern von Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren in diesem Jahr offiziell empfohlen, die Nutzung von Plattformen wie Tiktok und Snapchat zu verbieten.