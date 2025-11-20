Dax hÃ¤lt sich im Plus - Anleger setzen auf kÃ¼nftige Erholung

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag klar im grÃ¼nen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.370 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent Ã¼ber dem Vortagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Rheinmetall und RWE, am Ende Adidas, Volkswagen und BASF.



"Den Investoren fÃ¤llt es zunehmend schwer, die KI-Euphorie auf die deutschen Standardwerte zu Ã¼bertragen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "So gehÃ¶ren heute die klassischen Vertreter auch wieder zu den Gewinneraktien, der Gesamtmarkt wird jedoch von den zyklischen Branchen und deren Vertretern zurÃ¼ckgehalten."



"Mit Blick auf das kommende GeschÃ¤ftsjahr fragen sich die Marktteilnehmer immer lauter, ob der seit vier Jahren antizipierte Recovery-Trade dann aufgehen wird", so der Analyst. "Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und somit wird der Dax zumindest in den kommenden Handelswochen davon noch profitieren kÃ¶nnen."



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1519 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8681 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,01 US-Dollar; das waren 50 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

