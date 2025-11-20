Klaus-Michael KÃ¼hne wirft Hamburg Ambitionslosigkeit vor

Lifestyle

Klaus-Michael Kühne wirft Hamburg Ambitionslosigkeit vor

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Der MilliardÃ¤r Klaus-Michael KÃ¼hne wirft seiner Heimatstadt Hamburg und ihrer Regierung Ambitionslosigkeit vor. "Ich finde, dass man aus der Stadt mehr machen kÃ¶nnte", sagte KÃ¼hne der Wochenzeitung "Die Zeit".

"Hamburg ist eine sehr schÃ¶ne Stadt, sie ist aber ein bisschen eingeschlafen, wirtschaftlich nicht sehr bedeutend, dem Hafen geht es schlecht, auch in der Wissenschaft sind andere besser." Der Hamburger Senat setzt in seinen Augen "ein bisschen zu sehr auf MittelmÃ¤ÃŸigkeit". Nach dem Motto: "Die BÃ¼rger sind zufrieden, warum sollen wir an den ZustÃ¤nden viel Ã¤ndern? Das ist eine Einstellung, die ich natÃ¼rlich nicht teilen kann und sehr bedauere."

Mit seinen Projekten will der 88-JÃ¤hrige, der seit 50 Jahren in der Schweiz lebt, dazu beitragen, "dass Hamburg ein bisschen aufwacht". Er will seiner Heimatstadt eine neue Oper fÃ¼r 330 Millionen Euro schenken und weitere 100 Millionen in den Elbtower investieren, dessen Bau aufgrund der Insolvenz des Immobilienimperiums von RenÃ© Benko derzeit ruht. Es gehe ihm dabei nicht um Anerkennung fÃ¼r sich selbst, sagte KÃ¼hne der Zeitung: "Ich brauche keine Schmeicheleien und keine Liebesbezeugungen, ich mÃ¶chte die Dinge von der Sache her angehen und gute BeitrÃ¤ge leisten."

