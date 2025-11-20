Ã–zdemir fordert eigene Partei zu Selbstkritik auf

Cem Ã–zdemir (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der GrÃ¼nen-Spitzenkandidat fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, warnt seine Partei vor Besserwisserei.



"Wir mÃ¼ssen mal selbstkritisch fragen, warum wir immer noch im Verdacht stehen, die Menschen zu belehren oder noch alles besser zu wissen", sagte er der Wochenzeitung "Die Zeit". Seinen eigenen Landesverband sieht er auf dem richtigen Weg: "Wir GrÃ¼nen in Baden-WÃ¼rttemberg wollen nicht jeden Lebensbereich regeln, sondern mit den Leuten gemeinsam die Dinge verÃ¤ndern."



Ã–zdemir kandidiert bei der Landtagswahl im SÃ¼dwesten am 8. MÃ¤rz nÃ¤chsten Jahres. In der Ampelregierung in Berlin war er Bundesminister fÃ¼r Landwirtschaft und spÃ¤ter auch fÃ¼r Bildung. Das Ministerium fÃ¼r Wirtschaft und Klimaschutz fÃ¼hrte damals Vizekanzler Robert Habeck.



"Ich habe das GlÃ¼ck, dass ich nicht so gerupft aus der Ampel gegangen bin wie andere", sagte er der Wochenzeitung. "Dies hat vielleicht auch mit meinem baden-wÃ¼rttembergischen Hintergrund zu tun: Eine SensibilitÃ¤t fÃ¼r das Wohlergehen der Wirtschaft ist bei uns Teil der DNA." In der Klimapolitik empfiehlt Ã–zdemir Zustimmung als PrioritÃ¤t. "Wer mehr Klimaschutz will, muss zuallererst die Akzeptanz fÃ¼r Klimaschutz in den Blick nehmen."

