Urteil aus Rheinland-Pfalz: Heckenbrand ist kein Waldbrand

Ein Heckenbrand ist laut Urteil eines rheinland-pfÃ¤lzischen Gerichts kein Waldbrand und wird daher geringer bestraft. Die bloÃŸe MÃ¶glichkeit, dass sich ein gelegtes Feuer auf HolzstÃ¤mme ausdehnen kÃ¶nnte, reiche fÃ¼r eine Verurteilung nicht aus, teilte das Oberlandesgericht ZweibrÃ¼cken am Donnerstag mit. Es hob eine Verurteilung des Amtsgerichts Speyer wegen Brandstiftung und SachbeschÃ¤digung teilweise auf. (Az.: 1 ORs 3 SRs 35/24)
Im Juli 2022 hatte ein Mann aus der Vorderpfalz mehrere BrÃ¤nde gelegt. Einer davon loderte auf einer Weide, die am Orts- und am Waldrand lag. Der Mann legte zwei weitere Feuer unmittelbar im angrenzenden Wald. Der Wind verhinderte, dass das Feuer auf die BÃ¤ume Ã¼bersprang. Es brannten nur Brombeerhecken und Ã¤hnliche StrÃ¤ucher auf etwa 24 Quadratmetern.
Im Januar 2024 verurteilte das Amtsgericht Speyer den Mann wegen SachbeschÃ¤digung und Brandstiftung zu einem Jahr und vier Monaten BewÃ¤hrungshaft. Dagegen ging er in Revision und bekam nun vom Oberlandesgericht teilweise Recht.
Die Verurteilung wegen SachbeschÃ¤digung an der Weide bleibt bestehen, wie die Richter bereits im April entschieden. Vom Vorwurf der vollendeten Brandstiftung im Wald ist der Mann aber freizusprechen. Eine Verurteilung fÃ¼r Brandstiftung im Wald setzt demnach voraus, dass ein Baum so in Brand gesetzt wurde, dass sich das Feuer selbststÃ¤ndig auf andere BÃ¤ume ausdehnen kann.
Eine andere Abteilung des Amtsgerichts Speyer setzte sich mit dem Fall im Oktober erneut auseinander. Es verurteilte den Mann wegen SachbeschÃ¤digung und versuchter Brandstiftung zu neun Monaten Haft auf BewÃ¤hrung. Das Urteil ist mittlerweile rechtskrÃ¤ftig.
- AFP - 20. November 2025, 11:14 Uhr
