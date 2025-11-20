Dax startet freundlich - Anleger reagieren auf Nvidia-Zahlen

Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.375 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Rheinmetall, am Ende Daimler Truck, BASF und Symrise.



Zum Handelsstart reagierten die Anleger vor allem auf die Zahlen von Nvidia vom Vortag. "Q3 war das bislang beste Quartal in der Unternehmenshistorie von Nvidia.", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Nvidia gebe dem Markt die KI-Zuversicht zurÃ¼ck. "Und nimmt damit einen Teil der zuletzt stark angestiegenen Angst vor einer KI-Blase aus dem Markt."



Mit dem RÃ¼ckenwind von Nvidia habe der Dax jetzt die Chance, seine Verlustserie von fÃ¼nf RÃ¼ckgÃ¤ngen in Folge zu beenden, so Altmann. Eine noch lÃ¤ngere Negativ-Serie gab es zuletzt im Juni dieses Jahres mit sechs negativen Tagen am StÃ¼ck.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmorgen etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1516 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8684 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,86 US-Dollar; das waren 35 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

