Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.375 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Rheinmetall, am Ende Daimler Truck, BASF und Symrise.
Zum Handelsstart reagierten die Anleger vor allem auf die Zahlen von Nvidia vom Vortag. "Q3 war das bislang beste Quartal in der Unternehmenshistorie von Nvidia.", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Nvidia gebe dem Markt die KI-Zuversicht zurÃ¼ck. "Und nimmt damit einen Teil der zuletzt stark angestiegenen Angst vor einer KI-Blase aus dem Markt."
Mit dem RÃ¼ckenwind von Nvidia habe der Dax jetzt die Chance, seine Verlustserie von fÃ¼nf RÃ¼ckgÃ¤ngen in Folge zu beenden, so Altmann. Eine noch lÃ¤ngere Negativ-Serie gab es zuletzt im Juni dieses Jahres mit sechs negativen Tagen am StÃ¼ck.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmorgen etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1516 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8684 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,86 US-Dollar; das waren 35 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
Dax startet freundlich - Anleger reagieren auf Nvidia-Zahlen
- dts - 20. November 2025, 09:32 Uhr
.
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.375 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Rheinmetall, am Ende Daimler Truck, BASF und Symrise.
Weitere Meldungen
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.139 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he vonMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax geringfÃ¼gig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.163 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶heMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grÃ¼nen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde derMehr
Top Meldungen
Die krisengeplagte deutsche Autoindustrie hat binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut. Zum Ende des dritten Quartals arbeiteten gut 48.700 Menschen weniger in der BrancheMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In der deutschen Industrie sind zuletzt viele Stellen abgebaut worden. Besonders betroffen ist die Automobilindustrie: Zum Ende des drittenMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September 2025 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 1,3 Prozent und nominalMehr