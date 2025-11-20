Finanzen

Dax startet freundlich - Anleger reagieren auf Nvidia-Zahlen

  • dts - 20. November 2025, 09:32 Uhr
Bild vergrößern: Dax startet freundlich - Anleger reagieren auf Nvidia-Zahlen
Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.375 Punkten berechnet und damit 0,9 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Infineon und Rheinmetall, am Ende Daimler Truck, BASF und Symrise.

Zum Handelsstart reagierten die Anleger vor allem auf die Zahlen von Nvidia vom Vortag. "Q3 war das bislang beste Quartal in der Unternehmenshistorie von Nvidia.", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Nvidia gebe dem Markt die KI-Zuversicht zurÃ¼ck. "Und nimmt damit einen Teil der zuletzt stark angestiegenen Angst vor einer KI-Blase aus dem Markt."

Mit dem RÃ¼ckenwind von Nvidia habe der Dax jetzt die Chance, seine Verlustserie von fÃ¼nf RÃ¼ckgÃ¤ngen in Folge zu beenden, so Altmann. Eine noch lÃ¤ngere Negativ-Serie gab es zuletzt im Juni dieses Jahres mit sechs negativen Tagen am StÃ¼ck.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmorgen etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1516 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8684 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,86 US-Dollar; das waren 35 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    US-BÃ¶rsen legen leicht zu - Fed gespalten Ã¼ber Leitzinssenkung
    US-BÃ¶rsen legen leicht zu - Fed gespalten Ã¼ber Leitzinssenkung

    New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.139 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von

    Mehr
    Dax legt geringfÃ¼gig zu - Kursrutsch bei Rheinmetall
    Dax legt geringfÃ¼gig zu - Kursrutsch bei Rheinmetall

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax geringfÃ¼gig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.163 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he

    Mehr
    Dax legt leicht zu - Anleger halten sich zurÃ¼ck
    Dax legt leicht zu - Anleger halten sich zurÃ¼ck

    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grÃ¼nen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der

    Mehr
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Umfrage: Unsicherheit in Handelspolitik hemmt Investitionen
    Umfrage: Unsicherheit in Handelspolitik hemmt Investitionen
    Durchsuchung fÃ¼r Abschiebung: Verfassungsbeschwerde von Asylbewerber erfolgreich
    Durchsuchung fÃ¼r Abschiebung: Verfassungsbeschwerde von Asylbewerber erfolgreich
    Prozess gegen 19-JÃ¤hrigen nach Messerangriff an Holocaustmahnmal in Berlin
    Prozess gegen 19-JÃ¤hrigen nach Messerangriff an Holocaustmahnmal in Berlin
    Verfassungsklage gegen Durchsuchung zur Abschiebung erfolgreich
    Verfassungsklage gegen Durchsuchung zur Abschiebung erfolgreich
    Selenskyj: Weiterhin 22 Vermisste nach russischen Angriffen auf Westukraine
    Selenskyj: Weiterhin 22 Vermisste nach russischen Angriffen auf Westukraine
    16-JÃ¤hriger flieht in Niedersachsen mit Tempo 170 vor Polizei
    16-JÃ¤hriger flieht in Niedersachsen mit Tempo 170 vor Polizei

    Top Meldungen

    Krise in der Autoindustrie: Binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut
    Krise in der Autoindustrie: Binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut

    Die krisengeplagte deutsche Autoindustrie hat binnen eines Jahres fast 50.000 Stellen abgebaut. Zum Ende des dritten Quartals arbeiteten gut 48.700 Menschen weniger in der Branche

    Mehr
    BeschÃ¤ftigtenzahl in Autoindustrie sinkt auf Tiefstand
    BeschÃ¤ftigtenzahl in Autoindustrie sinkt auf Tiefstand

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - In der deutschen Industrie sind zuletzt viele Stellen abgebaut worden. Besonders betroffen ist die Automobilindustrie: Zum Ende des dritten

    Mehr
    Gastgewerbe macht weniger Umsatz
    Gastgewerbe macht weniger Umsatz

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im September 2025 nach vorlÃ¤ufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 1,3 Prozent und nominal

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts