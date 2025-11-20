In Baden-WÃ¼rttemberg ist ein Mann festgenommen worden, der gedroht haben soll, mÃ¶glichst viele AuslÃ¤nder zu tÃ¶ten. In der Wohnung des 26-JÃ¤hrigen wurden mehrere Waffen gefunden, wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Polizei in Aalen am Donnerstag mitteilten. Der Mann kam in Untersuchungshaft.
Die Polizei erfuhr den Angaben nach bei Ermittlungen, dass der 26-JÃ¤hrige aus Crailsheim angedroht habe, in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Ellwangen eine grÃ¶ÃŸtmÃ¶gliche Zahl an AuslÃ¤ndern zu tÃ¶ten. Am 6. November sei er festgenommen worden. Seine Wohnung sei durchsucht worden.
Dort fanden die Beamten fÃ¼nf Schusswaffen, mehrere Messer und Munition. Die Waffen habe der Mann legal besessen, er habe einen Jagdschein.
Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl, den ein Haftrichter am Stuttgarter Amtsgericht in Vollzug setzte. Der 26-JÃ¤hrige kam in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten an.
TÃ¶ten von AuslÃ¤ndern angedroht: Mann in Baden-WÃ¼rttemberg in Untersuchungshaft
20. November 2025
