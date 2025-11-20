Vulkanausbruch in Indonesien: Hunderte bringen sich auf Java in Sicherheit

Ein Mann beobachtet den Ausbruch des Vulkans Semeru

Nach dem Ausbruch des Vulkans Semeru haben sich auf der indonesischen Insel Java hunderte Menschen in Sicherheit gebracht. Fast 900 Menschen hÃ¤tten die Nacht in NotunterkÃ¼nften in Schulen, Moscheen und GemeindesÃ¤len verbracht, sagte Sultan Syafaat von der KatastrophenschutzbehÃ¶rde am Donnerstag. Fast 190 Menschen wurden zudem direkt von dem Vulkan gerettet, wie der Leiter des Semeru-Nationalparks, Rudijanto Tjahja Nugraha, sagte. Es handele sich vor allem um Wanderer, die auf einem Campingplatz festsaÃŸen.



Der Vulkan Semeru, der im Osten Javas liegt und nur rund 300 Kilometer von der Urlaubsinsel Bali entfernt ist, hatte bei der Eruption am Mittwoch eine Gas- und Aschewolke bis zu 13 Kilometer hoch in den Himmel gespuckt. Die BehÃ¶rden riefen daraufhin die hÃ¶chste Warnstufe aus.Â Nach Angaben der indonesischen GeologiebehÃ¶rde ist die vulkanische AktivitÃ¤t Â mittlerweile zurÃ¼ckgegangen, der Vulkan sei aber weiter aktiv.



Der 3676 Meter hohe Semeru ist der hÃ¶chste Berg auf der indonesischen Hauptinsel Java und liegt rund 800 Kilometer sÃ¼dÃ¶stlich der Hauptstadt Jakarta. 2021 waren bei einem Ausbruch des Vulkans mehr als 50 Menschen ums Leben gekommen. 5000 HÃ¤user wurden damals beschÃ¤digt, fast 10.000 Menschen mussten fliehen.



Indonesien liegt mit seinen fast 130 aktiven Vulkanen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstoÃŸen. Es kommt daher hÃ¤ufig zu Erdbeben und VulkanausbrÃ¼chen.