Frei zweifelt an neuem US-Friedensplan fÃ¼r Ukraine

Thorsten Frei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat eingerÃ¤umt, dass der Bundesregierung der offenbar neue Friedensplan der US-Administration hinsichtlich des Krieges zwischen Russland und der Ukraine nicht bekannt gewesen sei. "Also mir persÃ¶nlich jedenfalls nicht", sagte Frei den Sendern RTL und ntv.



"Die ersten Nachrichten, die man dazu sieht, die sind durchaus verstÃ¶rend", so der CDU-Politiker weiter. "Es mutet etwas an, als ob Putin damit Kriegsziele erreichen kÃ¶nnte, die er auf dem Schlachtfeld nicht erreicht hat. Und das wÃ¤re sicherlich ein Ergebnis, das nicht akzeptabel wÃ¤re", sagte der Kanzleramtschef.



"DarÃ¼ber hinaus mangelt es massiv an GlaubwÃ¼rdigkeit, denn wir erleben ja die stÃ¤rksten Angriffe Russlands auf die Ukraine derzeit. Und wir erleben auch, dass das primÃ¤r gar nicht gegen militÃ¤rische Ziele gerichtet ist, sondern gegen die Energieinfrastruktur, gegen zivile Infrastruktur." Es sei eine sehr perfide Situation, die Russland an dieser Stelle schaffe. "Und deswegen muss man sicherlich auch sehr vorsichtig sein bei allem, was man jetzt tut."



Nach Berichten der "Financial Times" unter Berufung auf am GesprÃ¤chsprozess beteiligte Personen verlangt der angebliche Friedensplan groÃŸe ZugestÃ¤ndnisse der Ukraine. Das von Russland angegriffene Land solle die umkÃ¤mpften Gebiete Donezk und Luhansk vollstÃ¤ndig rÃ¤umen und seine Armee halbieren.

