Lifestyle

VdK wirft JU im Rentenstreit Panikmache vor

  • dts - 20. November 2025, 07:39 Uhr
Bild vergrößern: VdK wirft JU im Rentenstreit Panikmache vor
Verena Bentele (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, wirft der Jungen Union in der Debatte um die Rentenpolitik Panikmache vor.

"Die Finanzierungsprobleme sind weit von einem Kollaps des Sozialstaates entfernt", sagte Bentele dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das Spiel der Jungen Union mit den 120 Milliarden bis zum Jahr 2040 kann man mit jedem Politikbereich machen - seien es Verluste durch Cum-Ex-GeschÃ¤fte oder Industriestromsubventionen. Wenn ich den Zeitraum lang genug wÃ¤hle und alles hochrechne, habe ich am Ende immer eine schwindelerregende Summe - diese Panikmache wird aber nur bei der Rente oder der Gesundheit gemacht."

Die wesentlich von der Jungen Union getragene Junge Gruppe in der Unionsfraktion hat angedroht, das geplante Rentenpaket im Bundestag zu blockieren, wenn es die darin enthaltene Rentenstabilisierung zumindest ab 2031 nicht abgeschwÃ¤cht wird. Bentele sagte, mit der jÃ¤hrlichen RentenerhÃ¶hung mÃ¼sse nicht nur die Inflation ausgeglichen werden, sondern auch MieterhÃ¶hungen oder Reparaturen bezahlt werden. "Das soll jetzt also die kommenden sechs Jahre gelten und danach will die Junge Union wieder zum alten Niveau zurÃ¼ck", so die VdK-PrÃ¤sidentin.

Zu befÃ¼rchten sei, dass dies hÃ¶here staatliche Ausgaben nach sich ziehe. "Es wird auch vÃ¶llig ignoriert, dass dann der Bund eben mehr Sozialleistungen zahlen mÃ¼sste", sagte Bentele. Bentele forderte, stattdessen bei den LÃ¶hnen anzusetzen - etwa durch mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen. Die VdK-PrÃ¤sidentin zeigte sich zudem offen dafÃ¼r Beamte kÃ¼nftig in die Rentenversicherung einzubeziehen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    GKV-Spitzenverband zurÃ¼ckhaltend bei neuer PraxisgebÃ¼hr
    GKV-Spitzenverband zurÃ¼ckhaltend bei neuer PraxisgebÃ¼hr

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Ã¤uÃŸert sich zurÃ¼ckhaltend zur EinfÃ¼hrung einer PraxisgebÃ¼hr. "Wir geben pro

    Mehr
    Entwurf fÃ¼r neues Jagdrecht sieht hartes Vorgehen gegen WÃ¶lfe vor
    Entwurf fÃ¼r neues Jagdrecht sieht hartes Vorgehen gegen WÃ¶lfe vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeslandwirtschaftsministerium unter Leitung von Alois Rainer (CSU) plant eine weitreichende Freigabe der Jagd auf WÃ¶lfe in Deutschland.

    Mehr
    Ã–konomin: Trumps ZÃ¶lle treffen vor allem seine WÃ¤hler
    Ã–konomin: Trumps ZÃ¶lle treffen vor allem seine WÃ¤hler

    New Haven (dts Nachrichtenagentur) - Mit ihrer Zoll- und Handelspolitik schadet die US-Regierung vor allem den StammwÃ¤hlern von PrÃ¤sident Trump. "Es haben vor allem die Gegenden

    Mehr
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    BeschÃ¤ftigtenzahl in Autoindustrie sinkt auf Tiefstand
    BeschÃ¤ftigtenzahl in Autoindustrie sinkt auf Tiefstand
    Gastgewerbe macht weniger Umsatz
    Gastgewerbe macht weniger Umsatz
    Erzeugerpreise sinken zum achten Mal in Folge
    Erzeugerpreise sinken zum achten Mal in Folge
    WeiÃŸes Haus verteidigt Trumps Verbalattacken gegen Journalistinnen
    WeiÃŸes Haus verteidigt Trumps Verbalattacken gegen Journalistinnen
    Kiew: US-Vorschlag fÃ¼r Kriegsende enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Armee-Verkleinerung
    Kiew: US-Vorschlag fÃ¼r Kriegsende enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Armee-Verkleinerung
    Heeresinspekteur zeigt sich bereit fÃ¼r
    Heeresinspekteur zeigt sich bereit fÃ¼r "Fight tonight"

    Top Meldungen

    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht nach wir vor eine groÃŸe Bereitschaft auslÃ¤ndischer Investoren, in den

    Mehr
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank plant KÃ¼rzungen bei der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie in der Handelsfinanzierung, um profitabler zu werden. "Es

    Mehr
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts