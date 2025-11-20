Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, wirft der Jungen Union in der Debatte um die Rentenpolitik Panikmache vor.
"Die Finanzierungsprobleme sind weit von einem Kollaps des Sozialstaates entfernt", sagte Bentele dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das Spiel der Jungen Union mit den 120 Milliarden bis zum Jahr 2040 kann man mit jedem Politikbereich machen - seien es Verluste durch Cum-Ex-GeschÃ¤fte oder Industriestromsubventionen. Wenn ich den Zeitraum lang genug wÃ¤hle und alles hochrechne, habe ich am Ende immer eine schwindelerregende Summe - diese Panikmache wird aber nur bei der Rente oder der Gesundheit gemacht."
Die wesentlich von der Jungen Union getragene Junge Gruppe in der Unionsfraktion hat angedroht, das geplante Rentenpaket im Bundestag zu blockieren, wenn es die darin enthaltene Rentenstabilisierung zumindest ab 2031 nicht abgeschwÃ¤cht wird. Bentele sagte, mit der jÃ¤hrlichen RentenerhÃ¶hung mÃ¼sse nicht nur die Inflation ausgeglichen werden, sondern auch MieterhÃ¶hungen oder Reparaturen bezahlt werden. "Das soll jetzt also die kommenden sechs Jahre gelten und danach will die Junge Union wieder zum alten Niveau zurÃ¼ck", so die VdK-PrÃ¤sidentin.
Zu befÃ¼rchten sei, dass dies hÃ¶here staatliche Ausgaben nach sich ziehe. "Es wird auch vÃ¶llig ignoriert, dass dann der Bund eben mehr Sozialleistungen zahlen mÃ¼sste", sagte Bentele. Bentele forderte, stattdessen bei den LÃ¶hnen anzusetzen - etwa durch mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen. Die VdK-PrÃ¤sidentin zeigte sich zudem offen dafÃ¼r Beamte kÃ¼nftig in die Rentenversicherung einzubeziehen.
Lifestyle
VdK wirft JU im Rentenstreit Panikmache vor
- dts - 20. November 2025, 07:39 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, wirft der Jungen Union in der Debatte um die Rentenpolitik Panikmache vor.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Ã¤uÃŸert sich zurÃ¼ckhaltend zur EinfÃ¼hrung einer PraxisgebÃ¼hr. "Wir geben proMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeslandwirtschaftsministerium unter Leitung von Alois Rainer (CSU) plant eine weitreichende Freigabe der Jagd auf WÃ¶lfe in Deutschland.Mehr
New Haven (dts Nachrichtenagentur) - Mit ihrer Zoll- und Handelspolitik schadet die US-Regierung vor allem den StammwÃ¤hlern von PrÃ¤sident Trump. "Es haben vor allem die GegendenMehr
Top Meldungen
Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht nach wir vor eine groÃŸe Bereitschaft auslÃ¤ndischer Investoren, in denMehr
Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank plant KÃ¼rzungen bei der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie in der Handelsfinanzierung, um profitabler zu werden. "EsMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim BahnprojektMehr