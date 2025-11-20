VdK wirft JU im Rentenstreit Panikmache vor

Verena Bentele (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, wirft der Jungen Union in der Debatte um die Rentenpolitik Panikmache vor.



"Die Finanzierungsprobleme sind weit von einem Kollaps des Sozialstaates entfernt", sagte Bentele dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das Spiel der Jungen Union mit den 120 Milliarden bis zum Jahr 2040 kann man mit jedem Politikbereich machen - seien es Verluste durch Cum-Ex-GeschÃ¤fte oder Industriestromsubventionen. Wenn ich den Zeitraum lang genug wÃ¤hle und alles hochrechne, habe ich am Ende immer eine schwindelerregende Summe - diese Panikmache wird aber nur bei der Rente oder der Gesundheit gemacht."



Die wesentlich von der Jungen Union getragene Junge Gruppe in der Unionsfraktion hat angedroht, das geplante Rentenpaket im Bundestag zu blockieren, wenn es die darin enthaltene Rentenstabilisierung zumindest ab 2031 nicht abgeschwÃ¤cht wird. Bentele sagte, mit der jÃ¤hrlichen RentenerhÃ¶hung mÃ¼sse nicht nur die Inflation ausgeglichen werden, sondern auch MieterhÃ¶hungen oder Reparaturen bezahlt werden. "Das soll jetzt also die kommenden sechs Jahre gelten und danach will die Junge Union wieder zum alten Niveau zurÃ¼ck", so die VdK-PrÃ¤sidentin.



Zu befÃ¼rchten sei, dass dies hÃ¶here staatliche Ausgaben nach sich ziehe. "Es wird auch vÃ¶llig ignoriert, dass dann der Bund eben mehr Sozialleistungen zahlen mÃ¼sste", sagte Bentele. Bentele forderte, stattdessen bei den LÃ¶hnen anzusetzen - etwa durch mehr Erwerbsbeteiligung von Frauen. Die VdK-PrÃ¤sidentin zeigte sich zudem offen dafÃ¼r Beamte kÃ¼nftig in die Rentenversicherung einzubeziehen.

