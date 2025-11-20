Lifestyle

GKV-Spitzenverband zurÃ¼ckhaltend bei neuer PraxisgebÃ¼hr

  • dts - 20. November 2025, 07:15 Uhr
Bild vergrößern: GKV-Spitzenverband zurÃ¼ckhaltend bei neuer PraxisgebÃ¼hr
Arztpraxis fÃ¼r Allgemeinmedizin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Ã¤uÃŸert sich zurÃ¼ckhaltend zur EinfÃ¼hrung einer PraxisgebÃ¼hr.

"Wir geben pro Tag Ã¼ber eine Milliarde Euro fÃ¼r die Versorgung aus", sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). "Das muss meines Erachtens reichen, ohne dass darÃ¼ber hinaus wieder neue ExtragebÃ¼hren wie etwa eine PraxisgebÃ¼hr erhoben werden, die fÃ¼r sich genommen die Versorgung nicht verbessern."

Die Diskussion Ã¼ber hÃ¶here finanzielle Belastungen fÃ¼r Patienten gehÃ¶re, wenn Ã¼berhaupt, dann ganz an das Ende der Diskussion. "ZunÃ¤chst mÃ¼ssen wir entschlossen an die Strukturen rangehen", so Blatt weiter. Dazu gehÃ¶re es, stationÃ¤re Behandlungen vermehrt in spezialisierten Kliniken vorzunehmen und die Preisexplosion bei neuen Medikamenten einzudÃ¤mmen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    VdK wirft JU im Rentenstreit Panikmache vor
    VdK wirft JU im Rentenstreit Panikmache vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die PrÃ¤sidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, wirft der Jungen Union in der Debatte um die Rentenpolitik Panikmache vor. "Die

    Mehr
    Entwurf fÃ¼r neues Jagdrecht sieht hartes Vorgehen gegen WÃ¶lfe vor
    Entwurf fÃ¼r neues Jagdrecht sieht hartes Vorgehen gegen WÃ¶lfe vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeslandwirtschaftsministerium unter Leitung von Alois Rainer (CSU) plant eine weitreichende Freigabe der Jagd auf WÃ¶lfe in Deutschland.

    Mehr
    Ã–konomin: Trumps ZÃ¶lle treffen vor allem seine WÃ¤hler
    Ã–konomin: Trumps ZÃ¶lle treffen vor allem seine WÃ¤hler

    New Haven (dts Nachrichtenagentur) - Mit ihrer Zoll- und Handelspolitik schadet die US-Regierung vor allem den StammwÃ¤hlern von PrÃ¤sident Trump. "Es haben vor allem die Gegenden

    Mehr
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    BeschÃ¤ftigtenzahl in Autoindustrie sinkt auf Tiefstand
    BeschÃ¤ftigtenzahl in Autoindustrie sinkt auf Tiefstand
    Gastgewerbe macht weniger Umsatz
    Gastgewerbe macht weniger Umsatz
    Erzeugerpreise sinken zum achten Mal in Folge
    Erzeugerpreise sinken zum achten Mal in Folge
    WeiÃŸes Haus verteidigt Trumps Verbalattacken gegen Journalistinnen
    WeiÃŸes Haus verteidigt Trumps Verbalattacken gegen Journalistinnen
    Kiew: US-Vorschlag fÃ¼r Kriegsende enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Armee-Verkleinerung
    Kiew: US-Vorschlag fÃ¼r Kriegsende enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Armee-Verkleinerung
    Heeresinspekteur zeigt sich bereit fÃ¼r
    Heeresinspekteur zeigt sich bereit fÃ¼r "Fight tonight"

    Top Meldungen

    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht nach wir vor eine groÃŸe Bereitschaft auslÃ¤ndischer Investoren, in den

    Mehr
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank plant KÃ¼rzungen bei der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie in der Handelsfinanzierung, um profitabler zu werden. "Es

    Mehr
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts