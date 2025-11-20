GKV-Spitzenverband zurÃ¼ckhaltend bei neuer PraxisgebÃ¼hr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) Ã¤uÃŸert sich zurÃ¼ckhaltend zur EinfÃ¼hrung einer PraxisgebÃ¼hr.
"Wir geben pro Tag Ã¼ber eine Milliarde Euro fÃ¼r die Versorgung aus", sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). "Das muss meines Erachtens reichen, ohne dass darÃ¼ber hinaus wieder neue ExtragebÃ¼hren wie etwa eine PraxisgebÃ¼hr erhoben werden, die fÃ¼r sich genommen die Versorgung nicht verbessern."
Die Diskussion Ã¼ber hÃ¶here finanzielle Belastungen fÃ¼r Patienten gehÃ¶re, wenn Ã¼berhaupt, dann ganz an das Ende der Diskussion. "ZunÃ¤chst mÃ¼ssen wir entschlossen an die Strukturen rangehen", so Blatt weiter. Dazu gehÃ¶re es, stationÃ¤re Behandlungen vermehrt in spezialisierten Kliniken vorzunehmen und die Preisexplosion bei neuen Medikamenten einzudÃ¤mmen.
- dts - 20. November 2025, 07:15 Uhr
