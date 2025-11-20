Entwurf fÃ¼r neues Jagdrecht sieht hartes Vorgehen gegen WÃ¶lfe vor

JÃ¤gersitz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeslandwirtschaftsministerium unter Leitung von Alois Rainer (CSU) plant eine weitreichende Freigabe der Jagd auf WÃ¶lfe in Deutschland. Das geht einem Referentenentwurf fÃ¼r eine Novellierung des Bundesjagdgesetzes hervor, Ã¼ber die "Tagesspiegel Background" (Donnerstag) berichtet.



Der Novelle zufolge sollen WÃ¶lfe in Deutschland kÃ¼nftig vom 1. September bis zum 28. Februar des Folgejahres regulÃ¤r jagdbar sein. Voraussetzung ist, dass zuvor revierÃ¼bergreifende ManagementplÃ¤ne aufgestellt werden und sich die Wolfspopulation in einem gÃ¼nstigen Erhaltungszustand befindet. Diesen hatte die Bundesregierung vor wenigen Wochen fÃ¼r zwei der drei biogeografischen Regionen Deutschlands an die EU-Kommission gemeldet.



Ãœber die halbjÃ¤hrige Jagdzeit hinaus wÃ¤re die zustÃ¤ndige JagdbehÃ¶rde laut Gesetzentwurf bevollmÃ¤chtigt, zur Abwendung von land- und forstwirtschaftlichen SchÃ¤den die TÃ¶tung einzelner WÃ¶lfe oder ganzer Rudel anzuordnen - selbst dann, wenn ihnen keine Risse von Nutztieren zuzuordnen sind.



Union und SPD hatten sich im Koalitionsvertrag darauf verstÃ¤ndigt, WÃ¶lfe in Deutschland dem Jagdrecht zu unterwerfen und die Jagd auf sie zu erleichtern.

