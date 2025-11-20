Lifestyle

Ã–konomin: Trumps ZÃ¶lle treffen vor allem seine WÃ¤hler

  • dts - 20. November 2025, 05:00 Uhr
Bild vergrößern: Ã–konomin: Trumps ZÃ¶lle treffen vor allem seine WÃ¤hler
Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

New Haven (dts Nachrichtenagentur) - Mit ihrer Zoll- und Handelspolitik schadet die US-Regierung vor allem den StammwÃ¤hlern von PrÃ¤sident Trump. "Es haben vor allem die Gegenden gelitten, in denen die WÃ¤hler Trumps wohnen", sagte die frÃ¼here ChefÃ¶konomin der Weltbank, Penny Goldberg, dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Die Wirtschaftsexpertin, die an der US-EliteuniversitÃ¤t Yale lehrt, hat die Folgen der ersten Zollwelle untersucht, die sich gegen China gerichtet hatte.

Zu Trumps StammwÃ¤hlern gehÃ¶ren etwa die Bauern. China hatte als GegenmaÃŸnahme hohe ZÃ¶lle auf landwirtschaftliche US-Produkte wie Soja verhÃ¤ngt. "Viele Landwirte hat das in eine existentielle Krise gefÃ¼hrt", sagte Goldberg.

Trumps Versprechen, dass Handelshemmnisse die US-Industrie stÃ¤rken und neue Jobs schaffen, hÃ¤lt die Ã–konomin fÃ¼r unrealistisch. "Sie kÃ¶nnen in den USA keine T-Shirts fÃ¼r fÃ¼nf Euro nÃ¤hen lassen", gab sie zu bedenken. AuÃŸerdem wÃ¼rden Roboter und KI ArbeitsplÃ¤tze in den USA ersetzen.

Vielen sei das aber nicht klar. Sie wÃ¼rden den wirtschaftlichen Erfolg Chinas kritisch sehen, aber verkennen, dass ihnen die billigen Importe aus China den Lebensstandard ermÃ¶glicht haben, den sie jetzt haben, so Goldberg. Das bedeute, dass der Lebensstandard vieler sinken werde.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Seltene Nazi-VerschlÃ¼sselungsmaschine fÃ¼r Rekordsumme von 482.600 Euro versteigert
    Seltene Nazi-VerschlÃ¼sselungsmaschine fÃ¼r Rekordsumme von 482.600 Euro versteigert

    Ein sehr seltenes und voll funktionsfÃ¤higes Exemplar einer "Enigma"-VerschlÃ¼sselungsmaschine aus der Nazizeit ist in Paris fÃ¼r die Rekordsumme von fast einer halben Million

    Mehr
    Streit Ã¼ber Geschlechter-Definition belastet Verhandlungen bei Weltklimakonferenz
    Streit Ã¼ber Geschlechter-Definition belastet Verhandlungen bei Weltklimakonferenz

    Ein Streit Ã¼ber Geschlechter-Definitionen droht die Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m (COP30) zu komplizieren. Sechs Staaten - Paraguay, Argentinien, der Iran,

    Mehr
    Wegen NS-Studie: Film-Spitzenverband erkennt Heinz RÃ¼hmann Ehrenmedaille ab
    Wegen NS-Studie: Film-Spitzenverband erkennt Heinz RÃ¼hmann Ehrenmedaille ab

    Der Spitzenverband der Filmwirtschaft (Spio) hat Konsequenzen aus einer Studie zur NS-Vergangenheit ihres FÃ¼hrungspersonals sowie frÃ¼herer PreistrÃ¤gerinnen und PreistrÃ¤ger

    Mehr
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Nvidia steigert Gewinn im dritten Quartal deutlich - HÃ¤ndler erleichtert
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    EU-AuÃŸenminister diskutieren Ã¼ber Vorgehen gegen russische
    EU-AuÃŸenminister diskutieren Ã¼ber Vorgehen gegen russische "Schattenflotte"
    EU richtet Geberkonferenz fÃ¼r PalÃ¤stinenser aus
    EU richtet Geberkonferenz fÃ¼r PalÃ¤stinenser aus
    Trauerfeier fÃ¼r frÃ¼heren US-VizeprÃ¤sidenten Dick Cheney
    Trauerfeier fÃ¼r frÃ¼heren US-VizeprÃ¤sidenten Dick Cheney
    Trump unterzeichnet Gesetz zur Freigabe von Epstein-Akten
    Trump unterzeichnet Gesetz zur Freigabe von Epstein-Akten
    Lula: LÃ¤nder sollen entsprechend ihrer
    Lula: LÃ¤nder sollen entsprechend ihrer "MÃ¶glichkeiten" aus fossilen Energien aussteigen
    Auf Wunsch von bin Salman: Trump will sich fÃ¼r Ende der Gewalt im Sudan einsetzen
    Auf Wunsch von bin Salman: Trump will sich fÃ¼r Ende der Gewalt im Sudan einsetzen

    Top Meldungen

    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing, sieht nach wir vor eine groÃŸe Bereitschaft auslÃ¤ndischer Investoren, in den

    Mehr
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank plant KÃ¼rzungen bei der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie in der Handelsfinanzierung, um profitabler zu werden. "Es

    Mehr
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts