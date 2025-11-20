Ã–konomin: Trumps ZÃ¶lle treffen vor allem seine WÃ¤hler

Container (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

New Haven (dts Nachrichtenagentur) - Mit ihrer Zoll- und Handelspolitik schadet die US-Regierung vor allem den StammwÃ¤hlern von PrÃ¤sident Trump. "Es haben vor allem die Gegenden gelitten, in denen die WÃ¤hler Trumps wohnen", sagte die frÃ¼here ChefÃ¶konomin der Weltbank, Penny Goldberg, dem "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). Die Wirtschaftsexpertin, die an der US-EliteuniversitÃ¤t Yale lehrt, hat die Folgen der ersten Zollwelle untersucht, die sich gegen China gerichtet hatte.



Zu Trumps StammwÃ¤hlern gehÃ¶ren etwa die Bauern. China hatte als GegenmaÃŸnahme hohe ZÃ¶lle auf landwirtschaftliche US-Produkte wie Soja verhÃ¤ngt. "Viele Landwirte hat das in eine existentielle Krise gefÃ¼hrt", sagte Goldberg.



Trumps Versprechen, dass Handelshemmnisse die US-Industrie stÃ¤rken und neue Jobs schaffen, hÃ¤lt die Ã–konomin fÃ¼r unrealistisch. "Sie kÃ¶nnen in den USA keine T-Shirts fÃ¼r fÃ¼nf Euro nÃ¤hen lassen", gab sie zu bedenken. AuÃŸerdem wÃ¼rden Roboter und KI ArbeitsplÃ¤tze in den USA ersetzen.



Vielen sei das aber nicht klar. Sie wÃ¼rden den wirtschaftlichen Erfolg Chinas kritisch sehen, aber verkennen, dass ihnen die billigen Importe aus China den Lebensstandard ermÃ¶glicht haben, den sie jetzt haben, so Goldberg. Das bedeute, dass der Lebensstandard vieler sinken werde.

