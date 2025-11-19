New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.139 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.642 Punkten 0,4 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.641 Punkten 0,6 Prozent im Plus.
WÃ¤hrend die Anleger auf die Quartalszahlen von Nvidia warteten, in der Hoffnung, Hinweise auf die Auswirkungen von "KÃ¼nstlicher Intelligenz" auf die Wirtschaft zu erhalten, stand zunÃ¤chst das Protokoll der letzten Zinssitzung der US-Zentralbank Federal Reserve im Fokus. Demnach sind die Notenbanker darÃ¼ber gespalten, ob der Leitzins im Dezember gesenkt werden soll. Die Mehrheit sprach sich zwar dafÃ¼r aus, aber einige stellten sich gegen eine Senkung um 25 Basispunkte. Bislang rechnen die MÃ¤rkte mehrheitlich mit einem solchen Schritt.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochabend schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1528 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8675 Euro zu haben.
Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.076 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 113,67 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 63,54 US-Dollar, das waren 135 Cent oder 2,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
US-BÃ¶rsen legen leicht zu - Fed gespalten Ã¼ber Leitzinssenkung
- dts - 19. November 2025, 22:22 Uhr
.
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.139 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Weitere Meldungen
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax geringfÃ¼gig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.163 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶heMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag leicht in den grÃ¼nen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde derMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch kaum verÃ¤ndert in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.190 PunktenMehr
Top Meldungen
Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank plant KÃ¼rzungen bei der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie in der Handelsfinanzierung, um profitabler zu werden. "EsMehr
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim BahnprojektMehr
Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht inMehr