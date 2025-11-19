Lifestyle

Seltene Nazi-VerschlÃ¼sselungsmaschine fÃ¼r Rekordsumme von 482.600 Euro versteigert

  • AFP - 19. November 2025, 21:55 Uhr
Bild vergrößern: Seltene Nazi-VerschlÃ¼sselungsmaschine fÃ¼r Rekordsumme von 482.600 Euro versteigert
"Enigma M4" vor ihrem Verkauf bei Christie's
Bild: AFP

Ein sehr seltenes und voll funktionsfÃ¤higes Exemplar einer 'Enigma'-VerschlÃ¼sselungsmaschine aus der Nazizeit ist in Paris fÃ¼r die Rekordsumme von fast einer halben Million Euro versteigert worden.

Ein sehr seltenes und voll funktionsfÃ¤higes Exemplar einer "Enigma"-VerschlÃ¼sselungsmaschine aus der Nazizeit ist in Paris fÃ¼r die Rekordsumme von fast einer halben Million Euro versteigert worden. Das in einem Holzkasten untergebrachte und mit einer Tastatur und vier Rotoren bestÃ¼ckte Modell "Enigma M4" erzielte bei einer Auktion am Vortag 482.600 Euro und Ã¼bertraf damit bei weitem die Erwartungen, wie das Auktionshaus Christie's am Mittwoch mitteilte.Â 

Christie's zufolge erwarb ein unbekannter KÃ¤ufer die Maschine. Zuvor befand sie sich demnach im Besitz eines franzÃ¶sischen Sammlers.

Die "Enigma"-Chiffriermaschine wurde in den 1920er Jahren zur VerschlÃ¼sselung von Botschaften entwickelt. Der schreibmaschinenÃ¤hnliche Kasten galt damals als Wunderwerk, da er billionfache VerschlÃ¼sselungsmÃ¶glichkeiten bot. WÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs setzten die deutschen Truppen die Maschine ein, um ihre Kommunikation zu chiffrieren.Â 

Dem britischen Mathematiker Alan Turing und seinem Team gelang es jedoch im Rahmen eines streng geheimen Programms, den Code zu knacken. Dadurch konnten die Alliierten spÃ¤ter Geheimnachrichten der Deutschen entschlÃ¼sseln, was als mitentscheidend fÃ¼r den Ausgang des Zweiten Weltkrieges gewertet wird.

Der entscheidende Beitrag der Mathematiker um Turing dabei wurde erst in den 1990er-Jahren bekannt. Die Geschichte stand im Zentrum eines Buches des britischen Autors Robert Harris und des 2014 fÃ¼r den Oscar nominierten Films "The Imitation Game" mit dem Schauspieler Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle.

Zuletzt wurde ein seltenes Modell der "Enigma M4" im Jahr 2015 in New York fÃ¼r 365.000 US-Dollar versteigert. Laut dem Auktionshaus Bonhams war dies damals ein Rekordpreis.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Streit Ã¼ber Geschlechter-Definition belastet Verhandlungen bei Weltklimakonferenz
    Streit Ã¼ber Geschlechter-Definition belastet Verhandlungen bei Weltklimakonferenz

    Ein Streit Ã¼ber Geschlechter-Definitionen droht die Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m (COP30) zu komplizieren. Sechs Staaten - Paraguay, Argentinien, der Iran,

    Mehr
    Wegen NS-Studie: Film-Spitzenverband erkennt Heinz RÃ¼hmann Ehrenmedaille ab
    Wegen NS-Studie: Film-Spitzenverband erkennt Heinz RÃ¼hmann Ehrenmedaille ab

    Der Spitzenverband der Filmwirtschaft (Spio) hat Konsequenzen aus einer Studie zur NS-Vergangenheit ihres FÃ¼hrungspersonals sowie frÃ¼herer PreistrÃ¤gerinnen und PreistrÃ¤ger

    Mehr
    Unions-SozialflÃ¼gel unterstÃ¼tzt Merz im Rentenstreit
    Unions-SozialflÃ¼gel unterstÃ¼tzt Merz im Rentenstreit

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhÃ¤lt in der unionsinternen Auseinandersetzung um das Koalitions-Rentenpaket UnterstÃ¼tzung vom

    Mehr
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    Klingbeil dringt nach China-Besuch auf fairen Wettbewerb und Zugang zu Seltenen Erden
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt
    ElektromobilitÃ¤t: Bundesregierung beschlieÃŸt "Masterplan" fÃ¼r Ladenetz
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    Abholzungsgesetz: Mehrheit der EU-LÃ¤nder fÃ¼r Aufschub um ein weiteres Jahr
    BrÃ¼ssel schlÃ¤gt ZugestÃ¤ndnisse an KI-Firmen vor - Entsetzen bei DatenschÃ¼tzern
    BrÃ¼ssel schlÃ¤gt ZugestÃ¤ndnisse an KI-Firmen vor - Entsetzen bei DatenschÃ¼tzern
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland
    Deutsche Bank: Investoren-Interesse an Deutschland "ungebrochen"
    Syrische Jugendaktivistin Bana el-Abed mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet
    Syrische Jugendaktivistin Bana el-Abed mit Kinderfriedenspreis ausgezeichnet
    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee
    Kiew: Neuer US-Vorschlag enthÃ¤lt Gebietsverzicht und Verkleinerung der Armee
    Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland
    Gericht in Italien genehmigt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem an Deutschland
    Italien: Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem
    Italien: Gericht erlaubt Auslieferung von Nord-Stream-VerdÃ¤chtigem
    COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen
    COP30 in BelÃ©m: Schneider Ã¤uÃŸert sich optimistisch zu Klima-Verhandlungen

    Top Meldungen

    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau
    Deutsche Bank plant mit weniger Krediten fÃ¼r privaten Wohnungsbau

    Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bank plant KÃ¼rzungen bei der Konsumenten- und Baufinanzierung sowie in der Handelsfinanzierung, um profitabler zu werden. "Es

    Mehr
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21
    Ã–zdemir kritisiert neue VerzÃ¶gerungen bei Stuttgart 21

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim Bahnprojekt

    Mehr
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden
    Zulassung von Unkrautvernichtern darf nicht automatisch befristet verlÃ¤ngert werden

    Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht in

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts