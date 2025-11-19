Seltene Nazi-VerschlÃ¼sselungsmaschine fÃ¼r Rekordsumme von 482.600 Euro versteigert

"Enigma M4" vor ihrem Verkauf bei Christie's

Ein sehr seltenes und voll funktionsfÃ¤higes Exemplar einer 'Enigma'-VerschlÃ¼sselungsmaschine aus der Nazizeit ist in Paris fÃ¼r die Rekordsumme von fast einer halben Million Euro versteigert worden.

Ein sehr seltenes und voll funktionsfÃ¤higes Exemplar einer "Enigma"-VerschlÃ¼sselungsmaschine aus der Nazizeit ist in Paris fÃ¼r die Rekordsumme von fast einer halben Million Euro versteigert worden. Das in einem Holzkasten untergebrachte und mit einer Tastatur und vier Rotoren bestÃ¼ckte Modell "Enigma M4" erzielte bei einer Auktion am Vortag 482.600 Euro und Ã¼bertraf damit bei weitem die Erwartungen, wie das Auktionshaus Christie's am Mittwoch mitteilte.Â



Christie's zufolge erwarb ein unbekannter KÃ¤ufer die Maschine. Zuvor befand sie sich demnach im Besitz eines franzÃ¶sischen Sammlers.



Die "Enigma"-Chiffriermaschine wurde in den 1920er Jahren zur VerschlÃ¼sselung von Botschaften entwickelt. Der schreibmaschinenÃ¤hnliche Kasten galt damals als Wunderwerk, da er billionfache VerschlÃ¼sselungsmÃ¶glichkeiten bot. WÃ¤hrend des Zweiten Weltkriegs setzten die deutschen Truppen die Maschine ein, um ihre Kommunikation zu chiffrieren.Â



Dem britischen Mathematiker Alan Turing und seinem Team gelang es jedoch im Rahmen eines streng geheimen Programms, den Code zu knacken. Dadurch konnten die Alliierten spÃ¤ter Geheimnachrichten der Deutschen entschlÃ¼sseln, was als mitentscheidend fÃ¼r den Ausgang des Zweiten Weltkrieges gewertet wird.



Der entscheidende Beitrag der Mathematiker um Turing dabei wurde erst in den 1990er-Jahren bekannt. Die Geschichte stand im Zentrum eines Buches des britischen Autors Robert Harris und des 2014 fÃ¼r den Oscar nominierten Films "The Imitation Game" mit dem Schauspieler Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle.



Zuletzt wurde ein seltenes Modell der "Enigma M4" im Jahr 2015 in New York fÃ¼r 365.000 US-Dollar versteigert. Laut dem Auktionshaus Bonhams war dies damals ein Rekordpreis.