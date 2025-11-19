Streit Ã¼ber Geschlechter-Definition belastet Verhandlungen bei Weltklimakonferenz

Frauen und MÃ¤dchen sind laut UNO besonders von Klimawandelfolgen betroffen

Ein Streit Ã¼ber die Geschlechter-Definitionen droht die Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m (COP30) zu komplizieren. Sechs Staaten wollen ihre Interpretation als FuÃŸnoten in den Verhandlungstexten durchsetzen.

Ein Streit Ã¼ber Geschlechter-Definitionen droht die Verhandlungen bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m (COP30) zu komplizieren. Sechs Staaten - Paraguay, Argentinien, der Iran, Indonesien, Malaysia und der Vatikan - wollen ihre Interpretation als FuÃŸnoten in den Verhandlungstexten durchsetzen, wie Verhandler am Mittwoch berichteten. Den Staaten gehe es dabei darum, die Anerkennung von Transgender und nicht-binÃ¤ren Menschen zu blockieren.



Diese Vorgehensweise verursache "Frustration" und kÃ¶nne einen "schÃ¤dlichen PrÃ¤zedenzfall" schaffen, der sich auf andere gemeinsame Entscheidungen auswirke, hieÃŸ es aus Verhandlungskreisen. "Es wird ein bisschen lÃ¤cherlich", sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Wir haben jetzt sechs FuÃŸnoten - sollen es 90 werden?"



"Wir sind nicht damit einverstanden, was manche LÃ¤nder in die Agenda-FuÃŸnoten schreiben", sagte die mexikanische Umweltministerin Alicia Barcena. "Wir haben das GefÃ¼hl, dass wir uns rÃ¼ckwÃ¤rts bewegen - wir sollten uns niemals rÃ¼ckwÃ¤rts bewegen."



Der Streit um die Gender-FuÃŸnoten ist so heikel, dass die brasilianische COP-PrÃ¤sidentschaft das Thema von den technischen Verhandlungen auf eine hÃ¶here politische Verhandlungsebene gehoben hat, wo die Minister nun um einen Kompromiss ringen.Â



Konkret geht es um den sogenannten Gender Action Plan, kurz GAP, der Klima-MaÃŸnahmen in den kommenden Jahren bestimmen soll. Dahinter steht nach UN-Angaben die Tatsache, dass MÃ¤dchen und Frauen Ã¼berproportional unter den Folgen des Klimawandels leiden. Der erste GAP war 2017 verabschiedet und dann 2019 Ã¼berarbeitet worden. Bei der COP30 in BelÃ©m soll nur eine nÃ¤chste, ehrgeizigere Version auf den Weg gebracht werden.



Aus Verhandlungskreisen verlautete, die Gender-Definition mÃ¼sse nicht neu gefasst werden, da die Staaten COP-Entscheidungen ohnehin schon nach ihren nationalen Gegebenheiten interpretieren kÃ¶nnten.Â



Bridget Burns, Leiterin der Women's Environment and Development Organization, kritisierte diese Sichtweise. "Es den Staaten zu erlauben, vereinbarte Formulierungen auf ihre eigene Weise zu interpretieren, schÃ¼tzt nicht die nationale SouverÃ¤nitÃ¤t - es untergrÃ¤bt den Multilateralismus selbst", sagte sie AFP. "Wenn jede Seite FuÃŸnoten an zentrale Begriffe wie Finanzierung, Ambition oder Gerechtigkeit machen kÃ¶nnte, wÃ¤ren keine Verhandlungen mehr Ã¼brig", warnte sie.



Eine MÃ¶glichkeit, den Streit zu entschÃ¤rfen, wÃ¤re, dass erst Ã¼ber den Gender Action Plan entschieden wird und die Gegner der darin enthaltenen Geschlechter-Definition ihre Haltung danach in ErklÃ¤rungen deutlich machen und damit offiziell zu Protokoll bringen.