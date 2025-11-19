Lifestyle

Lotto am Mittwoch (19.11.2025)

  • dts - 19. November 2025, 18:30 Uhr
Bild vergrößern: Lotto am Mittwoch (19.11.2025)
Spielschein fÃ¼r Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 4, 7, 18, 26, 37, 48, die Superzahl ist die 6.

Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 7803448. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 248996 gezogen. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr. Im Jackpot liegen diese Woche rund 9 Millionen Euro, in der zweiten Gewinnklasse sind es eine Million.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass GlÃ¼cksspiel sÃ¼chtig machen kÃ¶nne.

