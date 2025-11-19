Wegen NS-Studie: Film-Spitzenverband erkennt Heinz RÃ¼hmann Ehrenmedaille ab

Leni Riefenstahl mit NS-FunktionÃ¤ren

Der Spitzenverband der Filmwirtschaft (Spio) hat Konsequenzen aus einer Studie zur NS-Vergangenheit ihres FÃ¼hrungspersonals sowie frÃ¼herer PreistrÃ¤gerinnen und PreistrÃ¤ger gezogen. Wie der Verband am Mittwoch in MÃ¼nchen mitteilte, werden 14 dieser PersÃ¶nlichkeiten ihre Ehrenmedaillen nachtrÃ¤glich aberkannt. Darunter sind demnach der 1994 verstorbene Schauspieler Heinz RÃ¼hmann und die 2003 verstorbene Regisseurin und Schauspielerin Leni Riefenstahl.



Der Verband sprach von einer "Korrektur historischer Fehlentscheidungen". Die betreffenden PreistrÃ¤gerinnen und PreistrÃ¤ger seien in der Studie des MÃ¼nchner Instituts fÃ¼r Zeitgeschichte als "NS-belastet" oder "NS-konform" eingestuft worden. Betroffen sind auch der ehemalige Berlinale-Leiter Alfred Bauer sowie die Schauspielerin Olga Tschechowa.



Vor allem die Auszeichnung fÃ¼r die eng mit dem NS-Regime verstrickte Riefenstahl sei ein "schwerer Fehler" gewesen, hieÃŸ es. Die Spio hatte die Studie nach eigenen Angaben "vor dem Hintergrund ihres 100-jÃ¤hrigen Bestehens und des aktuellen Erstarkens rechtsextremer Ansichten innerhalb der Gesellschaft beim Institut fÃ¼r Zeitgeschichte in MÃ¼nchen in Auftrag gegeben".



"Uns war klar, dass wir mit Belastungen von Personen aus der Vergangenheit und eigenen Fehlern konfrontiert werden", erklÃ¤rte Spio-PrÃ¤sident Peter Schauerte. "Elementar war, mit der Studie eine wissenschaftlich fundierte Basis zu haben, um adÃ¤quate Konsequenzen ziehen zu kÃ¶nnen."Â Die Aberkennung der Ehrenmedaillen solle "ein klares Zeichen gegen den wieder erstarkenden Rechtsextremismus, aber auch gegen jede andere Form von Extremismus, Rassismus, Diskriminierung und Hetze setzen."



Die bisherige Ehrenmedaille soll kÃ¼nftig nicht mehr verliehen, sondern durch einen neuen Preis ersetzt werden, der "neben Verdiensten um die Filmwirtschaft auch das gesellschaftspolitische Engagement fÃ¼r Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als zentrales Kriterium enthalten wird". Die fÃ¼r das Filmschaffen notwendige kreative und inhaltliche Freiheit "gelingt nur in einer freiheitlichen Demokratie", erklÃ¤rte Spio-VizeprÃ¤sidentin Julia Maier-Hauff.



Laut einem Bericht der "Zeit" geht aus der Studie hervor, dass auch deutlich mehr frÃ¼here NS-FunktionÃ¤re und -TÃ¤ter zum Spio-FÃ¼hrungspersonal gehÃ¶rten, als bisher bekannt war. Insgesamt wÃ¼rden von 91 untersuchten Personen 31 als in unterschiedlichem MaÃŸe belastet eingestuft.Â



Die FilmfÃ¶rderungsanstalt FFA kÃ¼ndigte als Konsequenz ihrerseits eine weitere Studie an, "um Klarheit Ã¼ber die NS-Belastung ehemaliger VorstÃ¤nde und Gremienmitglieder zu erhalten". FFA-Vorstand Peter Dinges begrÃ¼ÃŸte ausdrÃ¼cklich die von der Spio angestoÃŸene Aufarbeitung.