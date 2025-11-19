Dax legt geringfÃ¼gig zu - Kursrutsch bei Rheinmetall

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax geringfÃ¼gig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.163 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start auf dem Schlussniveau vom Dienstag hat sich der Dax im Tagesverlauf zunehmend ins Plus vorgewagt. Kurz vor Schluss verlor er jedoch den GroÃŸteil seiner Zugewinne wieder.
"Die Anleger bleiben hin- und hergerissen zwischen den unter Liebesentzug groÃŸer Investoren leidenden US-Big-Techs und milliardenschweren Investitionen wie von Warren Buffetts Berkshire Hathaway in die Google-Mutter Alphabet", kommentierte Christine Romar, Head of Europe von CMC Markets, den Handelstag. "Letztere Aktie sprengt daraufhin alle Ketten und steigt auf ein neues Rekordhoch, was heute auch die Tendenz am Gesamtmarkt zur Abwechslung auf AufwÃ¤rts dreht. Bleibt die Frage, wie lange diese Erholung anhÃ¤lt, nachdem in den vergangenen Tagen sÃ¤mtliche Stabilisierungsversuche in New York nach ein paar Stunden wieder abverkauft wurden."
Bis kurz vor Handelsschluss standen die Papiere von BASF, Daimler Truck und Heidelberg Materials an der Spitze der Kursliste. Das Schlusslicht bildeten die Rheinmetall-Aktien.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Dezember kostete 31 Euro und damit zwei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis neun Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ã–lpreis sank fÃ¼r seine VerhÃ¤ltnisse stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 63,52 US-Dollar, das waren 137 Cent oder 2,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochnachmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1537 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8668 Euro zu haben.
Dax legt geringfÃ¼gig zu - Kursrutsch bei Rheinmetall
19. November 2025
