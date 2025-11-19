Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhÃ¤lt in der unionsinternen Auseinandersetzung um das Koalitions-Rentenpaket UnterstÃ¼tzung vom SozialflÃ¼gel. "Der Bundeskanzler hat recht: Bis 2031 gilt die Haltelinie von 48 Prozent, danach greift wieder der Nachhaltigkeitsfaktor. Das entspricht dem Koalitionsvertrag", sagte der CDU-Abgeordnete Kai Whittaker, Vizechef der Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion, dem "Spiegel".
Dies habe man "genau so schon 2018 in der letzten GroÃŸen Koalition gemacht", so Whittaker. "Aber diesmal ist ein Generationen-Check fÃ¼r 2029 eingebaut. Bis dahin bleiben die mÃ¶glichen Mehrkosten von 120 Milliarden Euro reine Spekulation." Der demografische Wandel laufe unabhÃ¤ngig von der Haltelinie weiter, erklÃ¤rte der CDU-Politiker.
Whittaker widerspricht auch dem Vorwurf von Junger Union und Junger Gruppe, die Rentenkommission werde durch den Gesetzentwurf Ã¼bergangen. "Die Haltelinie ist eine politische Entscheidung, keine Strukturentscheidung", sagte der Bundestagsabgeordnete.
Lifestyle
Unions-SozialflÃ¼gel unterstÃ¼tzt Merz im Rentenstreit
- dts - 19. November 2025, 17:20 Uhr
.
