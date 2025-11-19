Lifestyle

Nach Kronjuwelen-Diebstahl: Louvre soll mobilen Polizeiposten bekommen

  • AFP - 19. November 2025, 16:58 Uhr
Louvre in Paris
Der von einem spektakulÃ¤ren Diebstahl betroffene Pariser Louvre soll einen mobilen Polizeiposten bekommen. Die Details wÃ¼rden derzeit mit den zustÃ¤ndigen Ministerien besprochen, sagte die Museumsdirektorin.

Der von einemÂ spektakulÃ¤ren Diebstahl betroffene Pariser Louvre soll einen mobilen Polizeiposten bekommen. Die Details wÃ¼rden derzeit mit den zustÃ¤ndigen Ministerien besprochen, sagte die Museumsdirektorin Laurence des Cars am Mittwoch vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Bis Ende des Jahres sollen zudem 100 neue Ãœberwachungskameras im Museum angebracht werden, betonte sie.Â 

Seit dem Diebstahl vor einem Monat, bei dem Kronjuwelen im Materialwert von etwa 88 Millionen Euro abhanden kamen, hatte die Direktorin mehrfach eingerÃ¤umt, dass die Ausstattung des riesigen Museums mit Videokameras eine "Schwachstelle" sei. Sie kÃ¼ndigte zudem an, einen Sicherheitsbeauftragten fÃ¼r das Museum zu ernennen. Rund um den Louvre sollen von Dezember an Barrieren errichtet werden, um das Abstellen von Fahrzeugen zu verhindern.Â 

Die Diebe waren am 19. Oktober mit einem Lastenaufzug so nahe an die Fassade gekommen, dass sie problemlos in eines der Fenster eindringen konnten.Â 

Die Museumsdirektorin verteidigte auch die PlÃ¤ne von PrÃ¤sident Emmanuel Macron, den Louvre mit einem neuen Eingang und einem gesonderten Ausstellungsraum fÃ¼r die "Mona Lisa" zu versehen. Die HÃ¤lfte der geplanten Arbeiten betrÃ¤fe die Renovierung veralteter Einrichtungen, sagte sie.Â 

Vor einigen Tagen hatte der Louvre eine seiner Galerien fÃ¼r Besucher geschlossen, nachdem sich mehrere Balken als instabil erwiesen hatten. Das Museum ermittelt derzeit die Ursachen der InstabilitÃ¤t. 65 Mitarbeiter mussten ihre ArbeitsplÃ¤tze rÃ¤umen.Â 

Der Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt und erstreckt sich im Zentrum von Paris Ã¼ber eine FlÃ¤che von 37 Hektar. Es sind 35.000 Werke ausgestellt, 2200 Wachleute sind im Einsatz und jÃ¤hrlich kommen neun Millionen Besucher.Â 

