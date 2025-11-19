Brandenburger Landtag stimmt Rundfunkreform zu

Logos von ARD, ZDF, 3Sat, Arte (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Als letztes der 16 BundeslÃ¤nder hat am Mittwoch auch Brandenburg den Weg fÃ¼r die Rundfunkreform frei gemacht. FÃ¼r den Reformstaatsvertrag stimmten 45 Abgeordnete, 39 votierten dagegen. Damit kann die Reform ab Dezember in Kraft treten.



Die Landesregierung von MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) erreichte bei der Abstimmung keine eigene Mehrheit im Landtag: Das BSW sprach sich mehrheitlich gegen die Reform aus. Nur durch die Zustimmung der CDU wurde die Reform mÃ¶glich.



"WÃ¤hrend wir Doppelstrukturen abbauen und Kosten senken wollen, blockieren AfD und BSW den Reformvertrag fÃ¼r den Ã–ffentlich-Rechtlichen Rundfunk", schrieb die Brandenburgische CDU-Fraktion in sozialen Netzwerken. "Unser Ziel ist klar: Mehr Effizienz, weniger BÃ¼rokratie, geringere Belastung fÃ¼r alle Beitragszahler. Wer echte Reformen will, sagt Ja zum Reformvertrag."



Der Reformstaatsvertrag sieht eine Zusammenlegung von Spartensendern vor. Statt ARD Alpha, Tagesschau 24, Pheonix und ZDF Info soll es kÃ¼nftig nur noch zwei Info- und DokumentationskanÃ¤le geben. Die Zahl der Radioprogramme soll von 70 auf 53 reduziert werden. Die Kultursender 3 Sat und Arte sollen enger kooperieren. Das Ã¼brige Programm von ARD, ZDF und Deutschlandradio soll digitaler und effizienter werden.

