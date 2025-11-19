Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Als letztes der 16 BundeslÃ¤nder hat am Mittwoch auch Brandenburg den Weg fÃ¼r die Rundfunkreform frei gemacht. FÃ¼r den Reformstaatsvertrag stimmten 45 Abgeordnete, 39 votierten dagegen. Damit kann die Reform ab Dezember in Kraft treten.
Die Landesregierung von MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) erreichte bei der Abstimmung keine eigene Mehrheit im Landtag: Das BSW sprach sich mehrheitlich gegen die Reform aus. Nur durch die Zustimmung der CDU wurde die Reform mÃ¶glich.
"WÃ¤hrend wir Doppelstrukturen abbauen und Kosten senken wollen, blockieren AfD und BSW den Reformvertrag fÃ¼r den Ã–ffentlich-Rechtlichen Rundfunk", schrieb die Brandenburgische CDU-Fraktion in sozialen Netzwerken. "Unser Ziel ist klar: Mehr Effizienz, weniger BÃ¼rokratie, geringere Belastung fÃ¼r alle Beitragszahler. Wer echte Reformen will, sagt Ja zum Reformvertrag."
Der Reformstaatsvertrag sieht eine Zusammenlegung von Spartensendern vor. Statt ARD Alpha, Tagesschau 24, Pheonix und ZDF Info soll es kÃ¼nftig nur noch zwei Info- und DokumentationskanÃ¤le geben. Die Zahl der Radioprogramme soll von 70 auf 53 reduziert werden. Die Kultursender 3 Sat und Arte sollen enger kooperieren. Das Ã¼brige Programm von ARD, ZDF und Deutschlandradio soll digitaler und effizienter werden.
Lifestyle
Brandenburger Landtag stimmt Rundfunkreform zu
- dts - 19. November 2025, 16:56 Uhr
.
Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Als letztes der 16 BundeslÃ¤nder hat am Mittwoch auch Brandenburg den Weg fÃ¼r die Rundfunkreform frei gemacht. FÃ¼r den Reformstaatsvertrag stimmten 45 Abgeordnete, 39 votierten dagegen. Damit kann die Reform ab Dezember in Kraft treten.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erhÃ¤lt in der unionsinternen Auseinandersetzung um das Koalitions-Rentenpaket UnterstÃ¼tzung vomMehr
Der von einemÂ spektakulÃ¤ren Diebstahl betroffene Pariser Louvre soll einen mobilen Polizeiposten bekommen. Die Details wÃ¼rden derzeit mit den zustÃ¤ndigen MinisterienMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Schwedens MinisterprÃ¤sident Ulf Kristersson haben am Mittwoch eine engere Zusammenarbeit vereinbart. "WirMehr
Top Meldungen
Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenkandidat der GrÃ¼nen fÃ¼r die Landtagswahl in Baden-WÃ¼rttemberg, Cem Ã–zdemir, hat die neuerlichen VerzÃ¶gerungen beim BahnprojektMehr
Die EuropÃ¤ische Union darf die Zulassung von Unkrautvernichtern oder anderen Pflanzenschutzmitteln nicht automatisch befristet verlÃ¤ngern. Das entschied das EU-Gericht inMehr
Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat in Abu Dhabi den geplanten Einstieg des Staatsfonds ADQ beim Chemiekonzern CovestroMehr