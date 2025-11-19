Nach VorwÃ¼rfen des Missmanagements und sexueller Gewalt steht das internationale Comic-Festival im westfranzÃ¶sischen AngoulÃªme vor dem Aus. "Angesichts der zahlreichen Boykott-Aufrufe gehen die Verlage davon aus, dass das Festival 2026 nicht stattfinden kann", erklÃ¤rte ein Verlegerverband, dem etwa zwei Dutzend bedeutende Comic- und Graphic-Novel-Verlage angehÃ¶ren, am Mittwoch in Paris. Im Mittelpunkt der Kritik steht die Agentur 9e Art+, die seit 2007 das Festival organisiert.Â
Deren Chef Franck Bondoux war nach VorwÃ¼rfen des Missmanagements kÃ¼rzlich zurÃ¼ckgetreten. Nach Informationen der Zeitung "L'HumanitÃ©" steht er im Verdacht, eine Angestellte entlassen zu haben, kurz nachdem sie wegen einer Vergewaltigung wÃ¤hrend des Festivals 2024 Klage eingereicht hatte.Â
Zahlreiche Comic-Autorinnen und -Autoren haben zum Boykott des Festivals aufgerufen, unter ihnen die Gewinnerin des GroÃŸen Preises von 2025, die FranzÃ¶sin Anouk Ricard. Zur langen Liste von Beschwerden zÃ¤hlten auch hohe Eintrittspreise, mangelnder Respekt gegenÃ¼ber Autoren und Autorinnen und mangelnde Transparenz, sagte Ricard der Nachrichtenagentur AFP.Â
Das Budget des Festivals in HÃ¶he von sechs Millionen Euro wird zur HÃ¤lfte aus Ã¶ffentlichen Mitteln finanziert. Lokale BehÃ¶rden haben groÃŸes Interesse daran, das Festival fortzusetzen, das sowohl fÃ¼r die Region als auch fÃ¼r den Comic-Sektor wichtig ist.
Die Verlage rufen alle Beteiligten zu einer Beruhigung der Lage auf. Sie wollten an einem Erneuerungsprozess teilhaben, so dass das Festival ab 2027 wieder stattfinden kÃ¶nne.Â
Comic-Festival in AngoulÃªme nach Missmanagement-VorwÃ¼rfen vor dem Aus
- AFP - 19. November 2025, 15:24 Uhr
