US-BÃ¼rger angeklagt: Prozess um Spionage fÃ¼r China in Rheinland-Pfalz begonnen

Mikrofone an Oberlandesgericht Koblenz

Vor dem Oberlandesgericht im rheinland-pfÃ¤lzischen Koblenz hat am Mittwoch ein Prozess um Spionage fÃ¼r China begonnen. Angeklagt ist ein US-BÃ¼rger wegen der Bereitschaft zu geheimdienstlicher AgententÃ¤tigkeit gegenÃ¼ber einem auslÃ¤ndischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall. Laut Anklage des Generalbundesanwalts soll Martin D. zwischen 2017 und 2023 fÃ¼r einen zivilen Vertragspartner des US-Verteidigungsministeriums gearbeitet haben.



SpÃ¤testens seit 2020 sei er auf einem US-MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkt in Deutschland tÃ¤tig gewesen. Im Sommer 2024 soll er mehrfach chinesische staatliche Stellen kontaktiert und die Ãœbermittlung sensibler Informationen des US-MilitÃ¤rs zur Weiterleitung an einen chinesischen Geheimdienst angeboten haben. Seit November 2024 sitzt D. in Untersuchungshaft. FÃ¼r die komplette Verlesung der Anklageschrift wurde die Ã–ffentlichkeit vorerst ausgeschlossen. Bis Mitte Januar sind noch 13 weitere Verhandlungstermine angesetzt.