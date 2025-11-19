Vor dem Oberlandesgericht im rheinland-pfÃ¤lzischen Koblenz hat am Mittwoch ein Prozess um Spionage fÃ¼r China begonnen. Angeklagt ist ein US-BÃ¼rger wegen der Bereitschaft zu geheimdienstlicher AgententÃ¤tigkeit gegenÃ¼ber einem auslÃ¤ndischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall. Laut Anklage des Generalbundesanwalts soll Martin D. zwischen 2017 und 2023 fÃ¼r einen zivilen Vertragspartner des US-Verteidigungsministeriums gearbeitet haben.
SpÃ¤testens seit 2020 sei er auf einem US-MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkt in Deutschland tÃ¤tig gewesen. Im Sommer 2024 soll er mehrfach chinesische staatliche Stellen kontaktiert und die Ãœbermittlung sensibler Informationen des US-MilitÃ¤rs zur Weiterleitung an einen chinesischen Geheimdienst angeboten haben. Seit November 2024 sitzt D. in Untersuchungshaft. FÃ¼r die komplette Verlesung der Anklageschrift wurde die Ã–ffentlichkeit vorerst ausgeschlossen. Bis Mitte Januar sind noch 13 weitere Verhandlungstermine angesetzt.
Brennpunkte
US-BÃ¼rger angeklagt: Prozess um Spionage fÃ¼r China in Rheinland-Pfalz begonnen
- AFP - 19. November 2025, 11:46 Uhr
Vor dem Oberlandesgericht im rheinland-pfÃ¤lzischen Koblenz hat ein Prozess um Spionage fÃ¼r China begonnen. Angeklagt ist ein US-BÃ¼rger wegen der Bereitschaft zu geheimdienstlicher AgententÃ¤tigkeit gegenÃ¼ber einem auslÃ¤ndischen Geheimdienst.
Vor dem Oberlandesgericht im rheinland-pfÃ¤lzischen Koblenz hat am Mittwoch ein Prozess um Spionage fÃ¼r China begonnen. Angeklagt ist ein US-BÃ¼rger wegen der Bereitschaft zu geheimdienstlicher AgententÃ¤tigkeit gegenÃ¼ber einem auslÃ¤ndischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall. Laut Anklage des Generalbundesanwalts soll Martin D. zwischen 2017 und 2023 fÃ¼r einen zivilen Vertragspartner des US-Verteidigungsministeriums gearbeitet haben.
Weitere Meldungen
Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommen sind, sollen keinen Anspruch auf BÃ¼rgergeld mehr haben. Das Bundeskabinett beschloss am MittwochMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der den Schutz vor hÃ¤uslicher Gewalt verbessern soll. Der Entwurf sieht unter anderemMehr
Die Bundesregierung will Opfer von hÃ¤uslicher Gewalt besser schÃ¼tzen. So sollen GewalttÃ¤ter kÃ¼nftig verpflichtet werden kÃ¶nnen, elektronische FuÃŸfesseln zu tragen und anMehr
Top Meldungen
Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die StÃ¤dte Halle (Saale) und Erfurt haben ihre Bewerbung um den Konzernsitz der Deutschen Bahn konkretisiert. Man rege gemeinsam an, denMehr
Shanghai (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Druck auf China machen, damit Waren deutsche QualitÃ¤ts- und Sicherheitsanforderungen erfÃ¼llen.Mehr
Ob aus KostengrÃ¼nden oder wegen fehlender FachkrÃ¤fte: Unternehmen in Deutschland haben in den Jahren 2021 bis 2023 rund 50.800 Stellen ins Ausland verlagert, wie dasMehr