Brennpunkte

US-BÃ¼rger angeklagt: Prozess um Spionage fÃ¼r China in Rheinland-Pfalz begonnen

  • AFP - 19. November 2025, 11:46 Uhr
Bild vergrößern: US-BÃ¼rger angeklagt: Prozess um Spionage fÃ¼r China in Rheinland-Pfalz begonnen
Mikrofone an Oberlandesgericht Koblenz
Bild: AFP

Vor dem Oberlandesgericht im rheinland-pfÃ¤lzischen Koblenz hat ein Prozess um Spionage fÃ¼r China begonnen. Angeklagt ist ein US-BÃ¼rger wegen der Bereitschaft zu geheimdienstlicher AgententÃ¤tigkeit gegenÃ¼ber einem auslÃ¤ndischen Geheimdienst.

Vor dem Oberlandesgericht im rheinland-pfÃ¤lzischen Koblenz hat am Mittwoch ein Prozess um Spionage fÃ¼r China begonnen. Angeklagt ist ein US-BÃ¼rger wegen der Bereitschaft zu geheimdienstlicher AgententÃ¤tigkeit gegenÃ¼ber einem auslÃ¤ndischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall. Laut Anklage des Generalbundesanwalts soll Martin D. zwischen 2017 und 2023 fÃ¼r einen zivilen Vertragspartner des US-Verteidigungsministeriums gearbeitet haben.

SpÃ¤testens seit 2020 sei er auf einem US-MilitÃ¤rstÃ¼tzpunkt in Deutschland tÃ¤tig gewesen. Im Sommer 2024 soll er mehrfach chinesische staatliche Stellen kontaktiert und die Ãœbermittlung sensibler Informationen des US-MilitÃ¤rs zur Weiterleitung an einen chinesischen Geheimdienst angeboten haben. Seit November 2024 sitzt D. in Untersuchungshaft. FÃ¼r die komplette Verlesung der Anklageschrift wurde die Ã–ffentlichkeit vorerst ausgeschlossen. Bis Mitte Januar sind noch 13 weitere Verhandlungstermine angesetzt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Seit April nach Deutschland gekommene Ukrainer sollen BÃ¼rgergeldanspruch verlieren
    Seit April nach Deutschland gekommene Ukrainer sollen BÃ¼rgergeldanspruch verlieren

    Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland gekommen sind, sollen keinen Anspruch auf BÃ¼rgergeld mehr haben. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch

    Mehr
    Kabinett beschlieÃŸt Gesetzentwurf zur elektronischen FuÃŸfessel
    Kabinett beschlieÃŸt Gesetzentwurf zur elektronischen FuÃŸfessel

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf beschlossen, der den Schutz vor hÃ¤uslicher Gewalt verbessern soll. Der Entwurf sieht unter anderem

    Mehr
    Kabinettsbeschluss: FuÃŸfesseln sollen hÃ¤usliche Gewalt verhindern
    Kabinettsbeschluss: FuÃŸfesseln sollen hÃ¤usliche Gewalt verhindern

    Die Bundesregierung will Opfer von hÃ¤uslicher Gewalt besser schÃ¼tzen. So sollen GewalttÃ¤ter kÃ¼nftig verpflichtet werden kÃ¶nnen, elektronische FuÃŸfesseln zu tragen und an

    Mehr
    Medienbericht: Geplante ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    Medienbericht: Geplante ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im September gestiegen
    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im September gestiegen
    Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform
    Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform
    GÃ¼nstige Prognose: Renten dÃ¼rften im Sommer stÃ¤rker steigen als zunÃ¤chst erwartet
    GÃ¼nstige Prognose: Renten dÃ¼rften im Sommer stÃ¤rker steigen als zunÃ¤chst erwartet
    Super E10 und Diesel wieder etwas gÃ¼nstiger
    Super E10 und Diesel wieder etwas gÃ¼nstiger
    Bahn verschiebt ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 erneut
    Bahn verschiebt ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 erneut
    Gerichtsmedizin: Chemie-Vergiftung vermutlich Ursache von Tod von Familie in Istanbul
    Gerichtsmedizin: Chemie-Vergiftung vermutlich Ursache von Tod von Familie in Istanbul
    65-JÃ¤hriger aus Sachsen verliert 230.000 Euro durch Anlagebetrug
    65-JÃ¤hriger aus Sachsen verliert 230.000 Euro durch Anlagebetrug
    Bundesregierung stellt Strategie fÃ¼r Weltraumsicherheit vor
    Bundesregierung stellt Strategie fÃ¼r Weltraumsicherheit vor

    Top Meldungen

    Erfurt und Halle bewerben sich als Bahn-Hauptsitz ab 2034
    Erfurt und Halle bewerben sich als Bahn-Hauptsitz ab 2034

    Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die StÃ¤dte Halle (Saale) und Erfurt haben ihre Bewerbung um den Konzernsitz der Deutschen Bahn konkretisiert. Man rege gemeinsam an, den

    Mehr
    Klingbeil will Produkte aus China unattraktiver machen
    Klingbeil will Produkte aus China unattraktiver machen

    Shanghai (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Druck auf China machen, damit Waren deutsche QualitÃ¤ts- und Sicherheitsanforderungen erfÃ¼llen.

    Mehr
    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert
    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert

    Ob aus KostengrÃ¼nden oder wegen fehlender FachkrÃ¤fte: Unternehmen in Deutschland haben in den Jahren 2021 bis 2023 rund 50.800 Stellen ins Ausland verlagert, wie das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts