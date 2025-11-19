Lifestyle

Kabinett verabschiedet erste Weltraumsicherheitsstrategie

  • dts - 19. November 2025, 11:39 Uhr
Bild vergrößern: Kabinett verabschiedet erste Weltraumsicherheitsstrategie
Pressestatement zur Weltraumsicherheitsstrategie am 19.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat die erste nationale Weltraumsicherheitsstrategie verabschiedet.

Diese umfasse Raumfahrtprojekte mit internationalen Partnern, den Ausbau von Satellitennetzwerken und den Einsatz fÃ¼r verantwortliches Staatenverhalten im Weltraum, teilten das Bundesministerium der Verteidigung und das AuswÃ¤rtige Amt am Mittwoch mit. Ziel sei es, die HandlungsfÃ¤higkeit im Weltall zu erhÃ¶hen, indem Bedrohungen analysiert und konkrete Handlungsfelder abgeleitet werden.

Der Aufbau der Weltraumsicherheitsarchitektur soll gemeinsam mit zivilen und militÃ¤rischen Akteuren erfolgen. Zudem soll die Kooperation mit Partnern sowie innerhalb der Nato und der EU "intensiviert" werden. Die Strategie wurde in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts, wie dem Bundesministerium fÃ¼r Forschung, Technologie und Raumfahrt von Dorothee BÃ¤r (CSU) entwickelt.

"Weltraumsysteme sind mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Lebens", sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). "Wir profitieren von den weltraumgestÃ¼tzten Diensten im Alltag, etwa bei Kommunikation und Navigation." Auch die Unternehmen und die Bundeswehr seien unter anderem auf diese Dienste angewiesen.

"Ein Ausfall oder eine StÃ¶rung hÃ¤tten gravierende Auswirkungen auf unsere Sicherheit und unseren Alltag", so Pistorius. "Wir erleben bereits heute, dass zum Beispiel Russland regelmÃ¤ÃŸig das GPS-Signal im Ostseeraum stÃ¶rt." Die Weltraumsicherheitsstrategie setze den Rahmen dafÃ¼r, wie man sich im All besser schÃ¼tzen und verteidigen sowie gesamtstaatlich resilienter aufstellen kÃ¶nne. "Die Bundeswehr bildet dabei das RÃ¼ckgrat der nationalen Weltraumsicherheitsarchitektur", so der Verteidigungsminister. Allein sein Ministerium werde fÃ¼r den Bereich Weltraum in den nÃ¤chsten Jahren rund 35 Milliarden Euro investieren.

AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) ergÃ¤nzte, dass Deutschland bereit sei, seinen Beitrag zur StÃ¤rkung unserer Sicherheit in der Nato und der EU auch im Weltraum zu leisten. "Auch dabei gelten fÃ¼r uns die Prinzipien des VÃ¶lkerrechts, das wir auch mit Blick auf den Weltraum weiterentwickeln wollen. DafÃ¼r setzen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern auch in den Vereinten Nationen ein."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Polizei-Experte verteidigt Vorgehen der Beamten in Bochum
    Polizei-Experte verteidigt Vorgehen der Beamten in Bochum

    Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Der Fall des zwÃ¶lfjÃ¤hrigen MÃ¤dchens, das in Bochum von einem Polizisten angeschossen wurde, ist laut dem Polizei-Experten Markus Thiel mit der

    Mehr
    Nach Absage von Silvestershow in Berlin: DJ-Party und Feuerwerk an Brandenburger Tor
    Nach Absage von Silvestershow in Berlin: DJ-Party und Feuerwerk an Brandenburger Tor

    Statt wie in den vergangenen Jahren mit einer Liveshow wird das neue Jahr am Brandenburger Tor dieses Mal mit einer DJ-Party und einem groÃŸen Feuerwerk begrÃ¼ÃŸt. "Wir machen das

    Mehr
    Merz-Ã„uÃŸerung Ã¼ber Brasilien sorgt fÃ¼r Kritik aus SPD
    Merz-Ã„uÃŸerung Ã¼ber Brasilien sorgt fÃ¼r Kritik aus SPD

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus der SPD kommt scharfe Kritik an Ã„uÃŸerungen von Friedrich Merz (CDU) Ã¼ber Brasilien. "Die unbedachte Ã„uÃŸerung des Bundeskanzlers hat in

    Mehr
    Medienbericht: Geplante ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    Medienbericht: Geplante ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 wird erneut verschoben
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Niederlande setzen staatliche Kontrolle Ã¼ber Chip-Hersteller Nexperia aus
    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im September gestiegen
    Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe im September gestiegen
    Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform
    Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform
    GÃ¼nstige Prognose: Renten dÃ¼rften im Sommer stÃ¤rker steigen als zunÃ¤chst erwartet
    GÃ¼nstige Prognose: Renten dÃ¼rften im Sommer stÃ¤rker steigen als zunÃ¤chst erwartet
    Seit April nach Deutschland gekommene Ukrainer sollen BÃ¼rgergeldanspruch verlieren
    Seit April nach Deutschland gekommene Ukrainer sollen BÃ¼rgergeldanspruch verlieren
    Kabinett beschlieÃŸt Gesetzentwurf zur elektronischen FuÃŸfessel
    Kabinett beschlieÃŸt Gesetzentwurf zur elektronischen FuÃŸfessel
    Super E10 und Diesel wieder etwas gÃ¼nstiger
    Super E10 und Diesel wieder etwas gÃ¼nstiger
    US-BÃ¼rger angeklagt: Prozess um Spionage fÃ¼r China in Rheinland-Pfalz begonnen
    US-BÃ¼rger angeklagt: Prozess um Spionage fÃ¼r China in Rheinland-Pfalz begonnen
    Bahn verschiebt ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 erneut
    Bahn verschiebt ErÃ¶ffnung von Stuttgart 21 erneut

    Top Meldungen

    Erfurt und Halle bewerben sich als Bahn-Hauptsitz ab 2034
    Erfurt und Halle bewerben sich als Bahn-Hauptsitz ab 2034

    Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die StÃ¤dte Halle (Saale) und Erfurt haben ihre Bewerbung um den Konzernsitz der Deutschen Bahn konkretisiert. Man rege gemeinsam an, den

    Mehr
    Klingbeil will Produkte aus China unattraktiver machen
    Klingbeil will Produkte aus China unattraktiver machen

    Shanghai (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will Druck auf China machen, damit Waren deutsche QualitÃ¤ts- und Sicherheitsanforderungen erfÃ¼llen.

    Mehr
    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert
    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert

    Ob aus KostengrÃ¼nden oder wegen fehlender FachkrÃ¤fte: Unternehmen in Deutschland haben in den Jahren 2021 bis 2023 rund 50.800 Stellen ins Ausland verlagert, wie das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts