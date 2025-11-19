Kabinett verabschiedet erste Weltraumsicherheitsstrategie

Pressestatement zur Weltraumsicherheitsstrategie am 19.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat die erste nationale Weltraumsicherheitsstrategie verabschiedet.



Diese umfasse Raumfahrtprojekte mit internationalen Partnern, den Ausbau von Satellitennetzwerken und den Einsatz fÃ¼r verantwortliches Staatenverhalten im Weltraum, teilten das Bundesministerium der Verteidigung und das AuswÃ¤rtige Amt am Mittwoch mit. Ziel sei es, die HandlungsfÃ¤higkeit im Weltall zu erhÃ¶hen, indem Bedrohungen analysiert und konkrete Handlungsfelder abgeleitet werden.



Der Aufbau der Weltraumsicherheitsarchitektur soll gemeinsam mit zivilen und militÃ¤rischen Akteuren erfolgen. Zudem soll die Kooperation mit Partnern sowie innerhalb der Nato und der EU "intensiviert" werden. Die Strategie wurde in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts, wie dem Bundesministerium fÃ¼r Forschung, Technologie und Raumfahrt von Dorothee BÃ¤r (CSU) entwickelt.



"Weltraumsysteme sind mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Lebens", sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). "Wir profitieren von den weltraumgestÃ¼tzten Diensten im Alltag, etwa bei Kommunikation und Navigation." Auch die Unternehmen und die Bundeswehr seien unter anderem auf diese Dienste angewiesen.



"Ein Ausfall oder eine StÃ¶rung hÃ¤tten gravierende Auswirkungen auf unsere Sicherheit und unseren Alltag", so Pistorius. "Wir erleben bereits heute, dass zum Beispiel Russland regelmÃ¤ÃŸig das GPS-Signal im Ostseeraum stÃ¶rt." Die Weltraumsicherheitsstrategie setze den Rahmen dafÃ¼r, wie man sich im All besser schÃ¼tzen und verteidigen sowie gesamtstaatlich resilienter aufstellen kÃ¶nne. "Die Bundeswehr bildet dabei das RÃ¼ckgrat der nationalen Weltraumsicherheitsarchitektur", so der Verteidigungsminister. Allein sein Ministerium werde fÃ¼r den Bereich Weltraum in den nÃ¤chsten Jahren rund 35 Milliarden Euro investieren.



AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) ergÃ¤nzte, dass Deutschland bereit sei, seinen Beitrag zur StÃ¤rkung unserer Sicherheit in der Nato und der EU auch im Weltraum zu leisten. "Auch dabei gelten fÃ¼r uns die Prinzipien des VÃ¶lkerrechts, das wir auch mit Blick auf den Weltraum weiterentwickeln wollen. DafÃ¼r setzen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern auch in den Vereinten Nationen ein."

