Polizei-Experte verteidigt Vorgehen der Beamten in Bochum

  • dts - 19. November 2025, 11:32 Uhr
Bochum (dts Nachrichtenagentur) - Der Fall des zwÃ¶lfjÃ¤hrigen MÃ¤dchens, das in Bochum von einem Polizisten angeschossen wurde, ist laut dem Polizei-Experten Markus Thiel mit der sogenannten Eigensicherung zu rechtfertigen.

"Irgendwann bleibt eben nichts anderes mehr Ã¼brig, als auf kurze Distanz zu schieÃŸen", sagte der Professor fÃ¼r Ã–ffentliches Recht mit Schwerpunkt Polizeirecht an der Deutschen Hochschule der Polizei in MÃ¼nster dem Nachrichtenportal Watson. Demnach ergebe sich fÃ¼r die Beamten gerade im Falle eines drohenden Messerangriffs eine gewisse Dringlichkeit.

Auch das gesetzlich geregelte Verbot, Schusswaffen gegen MinderjÃ¤hrige anzuwenden, kÃ¶nne laut dem Verwaltungsrechtler in solchen Situationen ausgehebelt werden. "Auch der DreijÃ¤hrige, der mit dem Messer auf sie zulÃ¤uft oder auf eine andere Person, kann ja eine Gefahrenlage darstellen", sagte Thiel. Die Beamten wÃ¼rden demnach darauf geschult, jede Situation einzeln zu bewerten. "Hier ist es wichtig zu differenzieren: Es gibt auch andere FÃ¤lle, in denen der Schusswaffengebrauch klar rechtswidrig war", sagte er. Im aktuellen Fall aber halte er den Schuss fÃ¼r gerechtfertigt.

In der Nacht zum Montag hatte ein Polizist in Bochum eine ZwÃ¶lfjÃ¤hrige in der Wohnung ihrer Mutter angeschossen. Das gehÃ¶rlose MÃ¤dchen war aus einer Jugendeinrichtung ausgebrochen und als vermisst gemeldet. Laut Polizeiangaben soll sie mit zwei Messern auf die Beamten zugelaufen sein.

