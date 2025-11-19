EU-Gericht bestÃ¤tigt Amazon-Status als "sehr groÃŸe Plattform"

Luxemburg (dts Nachrichtenagentur) - Das Gericht der EuropÃ¤ischen Union hat die EU-Einstufung von Amazon als "sehr groÃŸe Online-Plattform" bestÃ¤tigt. Das Gericht wies am Mittwoch eine Klage des OnlinehÃ¤ndlers gegen einen entsprechenden Beschluss der EU-Kommission ab.
Die Entscheidung fiel im Rahmen des Gesetzes Ã¼ber digitale Dienste, das Anbietern bestimmter Dienste, die von der EuropÃ¤ischen Kommission als "sehr groÃŸe Online-Plattformen" eingestuft wurden, besondere Verpflichtungen auferlegt. Diese Einstufung betrifft Plattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzern in der EuropÃ¤ischen Union.
Amazon hatte argumentiert, dass die Bestimmungen des Gesetzes mehrere Grundrechte verletzen wÃ¼rden, darunter die unternehmerische Freiheit und das Eigentumsrecht, den Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz, die Freiheit der MeinungsÃ¤uÃŸerung und die Informationsfreiheit sowie das Recht auf PrivatsphÃ¤re und auf Schutz vertraulicher Daten. Das Gericht stellte jedoch fest, dass die auferlegten Verpflichtungen zwar einen Eingriff in diese Rechte darstellen, dieser jedoch gerechtfertigt sei, um systemische Risiken zu verhindern, die von groÃŸen Online-Plattformen ausgehen kÃ¶nnten. Dazu zÃ¤hlten insbesondere die Verbreitung illegaler Inhalte und die Verletzung von Grundrechten, so die Luxemburger Richter.
Dem Gericht zufolge sind die MaÃŸnahmen im Gesetz Ã¼ber digitale Dienste, wie die Verpflichtung zur Bereitstellung einer Empfehlungsoption ohne Profiling und der Zugang von Forschern zu bestimmten Daten, verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig und durch ein Ziel von allgemeinem Interesse gerechtfertigt. Diese MaÃŸnahmen zielen darauf ab, ein hohes Verbraucherschutzniveau zu gewÃ¤hrleisten und die Freiheit der MeinungsÃ¤uÃŸerung im gewerblichen Bereich gegen den Verbraucherschutz abzuwÃ¤gen.
Brennpunkte
EU-Gericht bestätigt Amazon-Status als "sehr große Plattform"
19. November 2025
