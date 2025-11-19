Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) geht davon aus, dass der Rentenstreit der Bundesregierung, wie vom Bundeskanzler in Aussicht gestellt, bis zur Weihnachtspause abgerÃ¤umt wird.
"Wenn der Bundeskanzler das verspricht, dann bin ich guter Hoffnung, dass das auch klappt", sagte Hubig den Sendern RTL und ntv. "Alle arbeiten im Hintergrund daran, dass es eine LÃ¶sung gibt. Das sind die drÃ¤ngenden Fragen."
"Dass die Jungen da manchmal andere Ansichten haben als die Ã„lteren und dass es unterschiedliche Perspektiven auf das Thema gibt, das ist vÃ¶llig klar", so die SPD-Politikerin weiter. "Wichtig ist am Ende, dass wir eine LÃ¶sung finden. Und davon bin ich Ã¼berzeugt, dass das gelingen wird."
Lifestyle
Hubig zuversichtlich: Rentenstreit noch vor Weihnachten geklÃ¤rt
- dts - 19. November 2025, 10:02 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) geht davon aus, dass der Rentenstreit der Bundesregierung, wie vom Bundeskanzler in Aussicht gestellt, bis zur Weihnachtspause abgerÃ¤umt wird.
Weitere Meldungen
Der in Deutschland wie in Hollywood erfolgreiche Schauspieler Matthias SchweighÃ¶fer sieht in den USA bessere MÃ¶glichkeiten, gute Ideen umzusetzen. "In den USA gilt, the sky isMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das Rentenpaket rechnet der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, mit einer zÃ¼gigen Einigung. "Wir haben bisherMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem selbst gewÃ¤hlten Tod der Kessler-Zwillinge Ellen und Alice hat der frÃ¼here Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesetzlicheMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zwischen 2021 und 2023 haben rund 1.300 Unternehmen ab einer GrÃ¶ÃŸe von 50 tÃ¤tigen Personen teilweise oder vollstÃ¤ndigMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem AuÃŸenhandelsumsatz von 185,9 Milliarden Euro von Januar bis September 2025 hat China die Vereinigten Staaten wieder als wichtigstenMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im September 2025 gegenÃ¼ber August saison- und kalenderbereinigt umMehr