Lifestyle

Hubig zuversichtlich: Rentenstreit noch vor Weihnachten geklÃ¤rt

  • dts - 19. November 2025, 10:02 Uhr
Bild vergrößern: Hubig zuversichtlich: Rentenstreit noch vor Weihnachten geklÃ¤rt
Stefanie Hubig am 14.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) geht davon aus, dass der Rentenstreit der Bundesregierung, wie vom Bundeskanzler in Aussicht gestellt, bis zur Weihnachtspause abgerÃ¤umt wird.

"Wenn der Bundeskanzler das verspricht, dann bin ich guter Hoffnung, dass das auch klappt", sagte Hubig den Sendern RTL und ntv. "Alle arbeiten im Hintergrund daran, dass es eine LÃ¶sung gibt. Das sind die drÃ¤ngenden Fragen."

"Dass die Jungen da manchmal andere Ansichten haben als die Ã„lteren und dass es unterschiedliche Perspektiven auf das Thema gibt, das ist vÃ¶llig klar", so die SPD-Politikerin weiter. "Wichtig ist am Ende, dass wir eine LÃ¶sung finden. Und davon bin ich Ã¼berzeugt, dass das gelingen wird."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Matthias SchweighÃ¶fer sieht grÃ¶ÃŸeren Mut in USA - Kritik an deutscher
    Matthias SchweighÃ¶fer sieht grÃ¶ÃŸeren Mut in USA - Kritik an deutscher "Neinkultur"

    Der in Deutschland wie in Hollywood erfolgreiche Schauspieler Matthias SchweighÃ¶fer sieht in den USA bessere MÃ¶glichkeiten, gute Ideen umzusetzen. "In den USA gilt, the sky is

    Mehr
    Spahn rechnet mit zÃ¼giger LÃ¶sung im Rentenstreit
    Spahn rechnet mit zÃ¼giger LÃ¶sung im Rentenstreit

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das Rentenpaket rechnet der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, mit einer zÃ¼gigen Einigung. "Wir haben bisher

    Mehr
    Lauterbach will gesetzliche Regelungen fÃ¼r assistierten Suizid
    Lauterbach will gesetzliche Regelungen fÃ¼r assistierten Suizid

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem selbst gewÃ¤hlten Tod der Kessler-Zwillinge Ellen und Alice hat der frÃ¼here Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesetzliche

    Mehr
    Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform
    Amazon scheitert mit Klage gegen strengere Regeln als sehr groÃŸe Internetplattform
    Belgischer Bauer gegen Ã–lkonzern: Total in Klimaprozess vor Gericht
    Belgischer Bauer gegen Ã–lkonzern: Total in Klimaprozess vor Gericht
    China lÃ¶st USA wieder als wichtigsten Handelspartner Deutschlands ab
    China lÃ¶st USA wieder als wichtigsten Handelspartner Deutschlands ab
    Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut
    Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut
    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert
    Von 2021 bis 2023: Mehr als 50.000 Jobs ins Ausland verlagert
    EU-Gericht bestÃ¤tigt Amazon-Status als
    EU-Gericht bestÃ¤tigt Amazon-Status als "sehr groÃŸe Plattform"
    Junge Erwachsene in Partnerschaften leben besonders oft in getrennten Wohnungen
    Junge Erwachsene in Partnerschaften leben besonders oft in getrennten Wohnungen
    Umfrage sieht SPD und CDU in Niedersachsen gleichauf - AfD legt zu
    Umfrage sieht SPD und CDU in Niedersachsen gleichauf - AfD legt zu
    Berliner Beamtenbesoldung war jahrelang verfassungswidrig
    Berliner Beamtenbesoldung war jahrelang verfassungswidrig
    Geld statt Einreise: 62 Afghanen nehmen Angebot der Bundesregierung an
    Geld statt Einreise: 62 Afghanen nehmen Angebot der Bundesregierung an

    Top Meldungen

    Unternehmensverlagerungen kosten Deutschland viele Jobs
    Unternehmensverlagerungen kosten Deutschland viele Jobs

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Zwischen 2021 und 2023 haben rund 1.300 Unternehmen ab einer GrÃ¶ÃŸe von 50 tÃ¤tigen Personen teilweise oder vollstÃ¤ndig

    Mehr
    China wieder wichtigster Handelspartner Deutschlands
    China wieder wichtigster Handelspartner Deutschlands

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Mit einem AuÃŸenhandelsumsatz von 185,9 Milliarden Euro von Januar bis September 2025 hat China die Vereinigten Staaten wieder als wichtigsten

    Mehr
    Auftragsbestand der Industrie im September gestiegen
    Auftragsbestand der Industrie im September gestiegen

    Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der reale Auftragsbestand im Verarbeitenden Gewerbe in Deutschland ist im September 2025 gegenÃ¼ber August saison- und kalenderbereinigt um

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts