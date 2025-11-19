Hubig zuversichtlich: Rentenstreit noch vor Weihnachten geklÃ¤rt

Stefanie Hubig am 14.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) geht davon aus, dass der Rentenstreit der Bundesregierung, wie vom Bundeskanzler in Aussicht gestellt, bis zur Weihnachtspause abgerÃ¤umt wird.



"Wenn der Bundeskanzler das verspricht, dann bin ich guter Hoffnung, dass das auch klappt", sagte Hubig den Sendern RTL und ntv. "Alle arbeiten im Hintergrund daran, dass es eine LÃ¶sung gibt. Das sind die drÃ¤ngenden Fragen."



"Dass die Jungen da manchmal andere Ansichten haben als die Ã„lteren und dass es unterschiedliche Perspektiven auf das Thema gibt, das ist vÃ¶llig klar", so die SPD-Politikerin weiter. "Wichtig ist am Ende, dass wir eine LÃ¶sung finden. Und davon bin ich Ã¼berzeugt, dass das gelingen wird."

