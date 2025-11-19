Lifestyle

Spahn rechnet mit zÃ¼giger LÃ¶sung im Rentenstreit

  • dts - 19. November 2025, 07:15 Uhr
Jens Spahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das Rentenpaket rechnet der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, mit einer zÃ¼gigen Einigung.

"Wir haben bisher jedes Problem in der Koalition gelÃ¶st und werden das auch dieses Mal schaffen", sagte er der "Bild" (Mittwochsausgabe). Die Positionen seien bekannt. "Jetzt gilt: Ã¶ffentlich zurÃ¼ckhalten, KÃ¶pfe zusammenstecken, miteinander sprechen, gemeinsam lÃ¶sen."

Wie die Zeitung unter Berufung auf Koalitionskreise weiter schreibt, laufen aktuell bereits GesprÃ¤che der Fraktionsspitze mit den 18 Abgeordneten der Jungen Gruppe in der CDU/CSU-Fraktion sowie Abgeordneten des WirtschaftsflÃ¼gels, die das verhandelte Rentenpaket der schwarz-roten Koalition ablehnen. Dabei gehe es um eine zÃ¼gige LÃ¶sung. Es gebe einen "groÃŸen Willen zu konstruktiven LÃ¶sungen", hieÃŸ es. Demnach haben Vertreter der Jungen Gruppe nun VorschlÃ¤ge an die FÃ¼hrung der SPD-Bundestagsfraktion geschickt, wie der Rentenstreit im parlamentarischen Verfahren gelÃ¶st werden kÃ¶nnte.

In hohen Unionskreisen wird auch die MÃ¶glichkeit diskutiert, den JU-Vorsitzenden Johannes Winkel als Motor des Widerstands in die Rentenkommission zu holen und ihm so eine prominente Rolle zu geben. Der Reformwille mÃ¼sse nachweislich in der Besetzung der Kommission zum Ausdruck kommen, schreibt die "Bild" weiter.

