Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem selbst gewÃ¤hlten Tod der Kessler-Zwillinge Ellen und Alice hat der frÃ¼here Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesetzliche Regelungen zum assistierten Suizid gefordert.
"Ich bin der Meinung, dass wir beim assistierten Suizid eine gesetzliche Regelung benÃ¶tigen", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). Die jetzige Situation erlaube Assistenz beim Suizid, die ethisch nicht vertretbar sei. "Heute ist es nicht gesichert, dass Menschen, die diesen Weg gehen, nicht unter psychischen Erkrankungen leiden, die ihre EntscheidungsfÃ¤higkeit einschrÃ¤nken", argumentierte der frÃ¼here Bundesminister.
"Auch sind kommerzielle Angebote in der Suizidassistenz nicht ausgeschlossen. Ich bin selbst ein klarer BefÃ¼rworter des assistierten Suizids", so Lauterbach. "Aber psychische, uneingeschrÃ¤nkte Entscheidungsfreiheit und die Abwesenheit aller kommerziellen Interessen mÃ¼ssen sichergestellt sein", mahnte er. "Nur unter diesen UmstÃ¤nden kann verhindert werden, dass sich hier Menschen das Leben nehmen, die dies unter anderen UmstÃ¤nden nicht gemacht hÃ¤tten", sagte Lauterbach.
Lifestyle
Lauterbach will gesetzliche Regelungen fÃ¼r assistierten Suizid
- dts - 19. November 2025, 07:01 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem selbst gewÃ¤hlten Tod der Kessler-Zwillinge Ellen und Alice hat der frÃ¼here Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesetzliche Regelungen zum assistierten Suizid gefordert.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das Rentenpaket rechnet der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, mit einer zÃ¼gigen Einigung. "Wir haben bisherMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht rÃ¤umt in der durch parteiinternen Krach ausgelÃ¶sten Koalitionskrise in Brandenburg strategische VersÃ¤umnisseMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union kann laut neuer Yougov-Sonntagsfrage den Abstand zur AfD wieder etwas vergrÃ¶ÃŸern. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re,Mehr
Top Meldungen
In Belgien beginnt am Mittwoch (09.00 Uhr) der Prozess eines Bauern gegen den franzÃ¶sischen Ã–l- und Gaskonzern Total Energies. Der Rinderbauer Hugues Falys sowie dreiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert, dass die geplante neue E-Auto-FÃ¶rderung der Bundesregierung nur fÃ¼r Autos von Firmen gelten soll,Mehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung des Fahrplans zum EU-Sammelgesetz (Omnibus) fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau hat die stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-FraktionMehr