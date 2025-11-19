Lifestyle

Lauterbach will gesetzliche Regelungen fÃ¼r assistierten Suizid

  • dts - 19. November 2025, 07:01 Uhr
Karl Lauterbach (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem selbst gewÃ¤hlten Tod der Kessler-Zwillinge Ellen und Alice hat der frÃ¼here Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesetzliche Regelungen zum assistierten Suizid gefordert.

"Ich bin der Meinung, dass wir beim assistierten Suizid eine gesetzliche Regelung benÃ¶tigen", sagte Lauterbach der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe). Die jetzige Situation erlaube Assistenz beim Suizid, die ethisch nicht vertretbar sei. "Heute ist es nicht gesichert, dass Menschen, die diesen Weg gehen, nicht unter psychischen Erkrankungen leiden, die ihre EntscheidungsfÃ¤higkeit einschrÃ¤nken", argumentierte der frÃ¼here Bundesminister.

"Auch sind kommerzielle Angebote in der Suizidassistenz nicht ausgeschlossen. Ich bin selbst ein klarer BefÃ¼rworter des assistierten Suizids", so Lauterbach. "Aber psychische, uneingeschrÃ¤nkte Entscheidungsfreiheit und die Abwesenheit aller kommerziellen Interessen mÃ¼ssen sichergestellt sein", mahnte er. "Nur unter diesen UmstÃ¤nden kann verhindert werden, dass sich hier Menschen das Leben nehmen, die dies unter anderen UmstÃ¤nden nicht gemacht hÃ¤tten", sagte Lauterbach.

