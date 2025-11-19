Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht rÃ¤umt in der durch parteiinternen Krach ausgelÃ¶sten Koalitionskrise in Brandenburg strategische VersÃ¤umnisse in der Vergangenheit ein.
"Bei den MedienstaatsvertrÃ¤gen etwa hÃ¤tten wir frÃ¼hzeitiger unsere Bedenken anmelden mÃ¼ssen", sagte Wagenknecht dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das hatte aber keiner wirklich auf dem Schirm, weil wir eben eine so junge Partei sind und noch nicht diesen Referenten-Apparat haben, der in etablierten Parteien solche Aufgaben erledigt. Normalerweise hÃ¤tte ein Referent dazu etwas aufgeschrieben und das Robert Crumbach mit ins Brandenburger Kabinett gegeben. Ich habe seit mehr als einem Jahr nicht mehr den Kopf frei gehabt, um Ã¼ber strategische Fragen nachzudenken, weil ich full time mit Parteimanagement zu tun hatte."
Wagenknecht glaubt an ein Fortbestehen der SPD-BSW-Koalition und einer VerstÃ¤ndigung mit vier Abgeordneten, die vergangene Woche aus der Partei ausgetreten sind. Sie sagte dem RND: "Die Austritte der vier Landtagsabgeordneten in Brandenburg sind bedauerlich, aber deshalb zerlegt sich das BSW noch lange nicht. Wir fÃ¼hren GesprÃ¤che und ich hoffe, dass sich der Konflikt lÃ¶sen lÃ¤sst. Ich finde richtig, dass jetzt vor Ort das GesprÃ¤ch und eine LÃ¶sung gesucht wird und man nicht gleich Leute aus der Fraktion ausschlieÃŸt." Der Brandenburger Landtag stimmt am Mittwoch Ã¼ber die MedienstaatsvertrÃ¤ge ab.
Wagenknecht will auf dem BSW-Parteitag Anfang Dezember in Magdeburg nicht erneut fÃ¼r den Parteivorsitz kandidieren. Sie will als Vorsitzende einer neuen Grundwertekommission strategisch fÃ¼r die Partei arbeiten.
Lifestyle
BSW-Krach in Brandenburg: Wagenknecht rÃ¤umt VersÃ¤umnisse ein
- dts - 19. November 2025, 06:52 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht rÃ¤umt in der durch parteiinternen Krach ausgelÃ¶sten Koalitionskrise in Brandenburg strategische VersÃ¤umnisse in der Vergangenheit ein.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um das Rentenpaket rechnet der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jens Spahn, mit einer zÃ¼gigen Einigung. "Wir haben bisherMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem selbst gewÃ¤hlten Tod der Kessler-Zwillinge Ellen und Alice hat der frÃ¼here Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gesetzlicheMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union kann laut neuer Yougov-Sonntagsfrage den Abstand zur AfD wieder etwas vergrÃ¶ÃŸern. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re,Mehr
Top Meldungen
In Belgien beginnt am Mittwoch (09.00 Uhr) der Prozess eines Bauern gegen den franzÃ¶sischen Ã–l- und Gaskonzern Total Energies. Der Rinderbauer Hugues Falys sowie dreiMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert, dass die geplante neue E-Auto-FÃ¶rderung der Bundesregierung nur fÃ¼r Autos von Firmen gelten soll,Mehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung des Fahrplans zum EU-Sammelgesetz (Omnibus) fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau hat die stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-FraktionMehr