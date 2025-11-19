BSW-Krach in Brandenburg: Wagenknecht rÃ¤umt VersÃ¤umnisse ein

Sahra Wagenknecht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht rÃ¤umt in der durch parteiinternen Krach ausgelÃ¶sten Koalitionskrise in Brandenburg strategische VersÃ¤umnisse in der Vergangenheit ein.



"Bei den MedienstaatsvertrÃ¤gen etwa hÃ¤tten wir frÃ¼hzeitiger unsere Bedenken anmelden mÃ¼ssen", sagte Wagenknecht dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Das hatte aber keiner wirklich auf dem Schirm, weil wir eben eine so junge Partei sind und noch nicht diesen Referenten-Apparat haben, der in etablierten Parteien solche Aufgaben erledigt. Normalerweise hÃ¤tte ein Referent dazu etwas aufgeschrieben und das Robert Crumbach mit ins Brandenburger Kabinett gegeben. Ich habe seit mehr als einem Jahr nicht mehr den Kopf frei gehabt, um Ã¼ber strategische Fragen nachzudenken, weil ich full time mit Parteimanagement zu tun hatte."



Wagenknecht glaubt an ein Fortbestehen der SPD-BSW-Koalition und einer VerstÃ¤ndigung mit vier Abgeordneten, die vergangene Woche aus der Partei ausgetreten sind. Sie sagte dem RND: "Die Austritte der vier Landtagsabgeordneten in Brandenburg sind bedauerlich, aber deshalb zerlegt sich das BSW noch lange nicht. Wir fÃ¼hren GesprÃ¤che und ich hoffe, dass sich der Konflikt lÃ¶sen lÃ¤sst. Ich finde richtig, dass jetzt vor Ort das GesprÃ¤ch und eine LÃ¶sung gesucht wird und man nicht gleich Leute aus der Fraktion ausschlieÃŸt." Der Brandenburger Landtag stimmt am Mittwoch Ã¼ber die MedienstaatsvertrÃ¤ge ab.



Wagenknecht will auf dem BSW-Parteitag Anfang Dezember in Magdeburg nicht erneut fÃ¼r den Parteivorsitz kandidieren. Sie will als Vorsitzende einer neuen Grundwertekommission strategisch fÃ¼r die Partei arbeiten.

