Yougov: Union vergrÃ¶ÃŸert Abstand zur AfD

  • dts - 19. November 2025, 06:00 Uhr
Bild vergrößern: Yougov: Union vergrÃ¶ÃŸert Abstand zur AfD
Friedrich Merz und Tino Chrupalla (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Union kann laut neuer Yougov-Sonntagsfrage den Abstand zur AfD wieder etwas vergrÃ¶ÃŸern. Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wÃ¤re, wÃ¼rden aktuell 27 Prozent der Wahlberechtigten CDU/CSU wÃ¤hlen, so die Erhebung, die am Mittwochmorgen verÃ¶ffentlicht wird. Das sind zwar genauso viele wie im Oktober, die AfD verliert aber im Vergleich zum Vormonat einen Prozentpunkt und kommt auf 25 Prozent.

Die SPD kommt aktuell bei Yougov wie im Oktober auf 14 Prozent, die GrÃ¼nen bleiben ebenfalls unverÃ¤ndert bei 11 Prozent. Die Linke gewinnt einen Prozentpunkt dazu und kommt auf aktuell 11 Prozent.

Der angekÃ¼ndigte RÃ¼ckzug von Sahra Wagenknecht vom Parteivorsitz hat zunÃ¤chst keinen Einfluss auf die Absicht von WÃ¤hlern, fÃ¼r das BSW zu stimmen: Wie im Oktober sind es unverÃ¤ndert 4 Prozent. Die FDP gewinnt einen Prozentpunkt hinzu und kommt im November auf 4 Prozent. 5 Prozent der Wahlberechtigten wÃ¼rden fÃ¼r eine sonstige Parteien stimmen.

Weitere Ergebnisse: In der Diskussion um die Festschreibung des Rentenniveaus glauben 50 Prozent, dass junge Menschen in Zukunft einen geringeren Wohlstand haben werden als ihre Eltern. Nur 12 Prozent glauben, dass junge Menschen hÃ¶heren Wohlstand als ihre Eltern haben werden. 24 Prozent denken, dass junge Menschen ungefÃ¤hr gleich groÃŸen Wohlstand wie ihre Eltern haben werden.

Junge Menschen sind dabei skeptischer gegenÃ¼ber dem Wohlstandsversprechen als Ã¤ltere Menschen: In der Altersgruppe der 18-29-JÃ¤hrigen glauben 63 Prozent, dass junge Menschen geringeren Wohlstand als ihre Eltern haben werden. 12 Prozent glauben, dass junge Menschen es genauso gut haben werden, und 13 Prozent, dass sie es besser haben werden als ihre Eltern.

Zum Vergleich: In der Altersgruppe ab 70 Jahren glauben nur 36 Prozent, dass junge Menschen es schlechter haben werden als ihre Eltern. Fast genauso viele - 35 Prozent - glauben, dass junge Menschen es genauso gut haben werden, und 12 Prozent, dass sie es besser haben werden als ihre Eltern.

Die Mehrheit der BÃ¼rger in Deutschland findet, dass die Auswirkungen auf junge Menschen nicht ausreichend bei politischen Entscheidungen berÃ¼cksichtigt werden. 58 Prozent sind der Meinung, dass die Auswirkungen auf junge Menschen nicht ausreichend bei politischen Entscheidungen berÃ¼cksichtigt werden. Nur 22 Prozent denken, dass Auswirkungen auf junge Menschen in ausreichendem MaÃŸe berÃ¼cksichtigt werden. 20 Prozent sind unentschieden.

Gerade junge Menschen selbst fÃ¼hlen ihre Interessen bei politischen Entscheidungen nur unzureichend berÃ¼cksichtigt: 73 Prozent der 18-29-JÃ¤hrigen finden, dass Auswirkungen politischer Entscheidungen auf junge Menschen nicht in ausreichendem MaÃŸe berÃ¼cksichtigt werden. Nur 14 Prozent sind der Meinung, dass dies der Fall ist. In der Altersgruppe der 30-39- JÃ¤hrigen denken 64 Prozent, dass Konsequenzen fÃ¼r JÃ¼ngere nicht ausreichend mitbedacht werden, 21 Prozent sind der Meinung, dass sie in ausreichendem MaÃŸe berÃ¼cksichtigt werden.

Mit fortschreitendem Alter sind immer weniger BÃ¼rger der Meinung, dass die Interessen junger Menschen nicht ausreichend berÃ¼cksichtigt sind. Zum Vergleich: 50 Prozent der BÃ¼rger ab 70 Jahren denken, dass bei politischen Entscheidungen die Auswirkungen auf junge Menschen nicht ausreichend berÃ¼cksichtigt werden. 28 Prozent glauben, dass dies der Fall ist - der Anteil ist doppelt so hoch wie bei den 18-29-JÃ¤hrigen.

Yougov hatte 2.387 Personen zwischen dem 14. und 17. November befragt.

