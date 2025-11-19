Lifestyle

Klimt-GemÃ¤lde wird zweitteuerstes bei Auktion verkauftes Kunstwerk

  • AFP - 19. November 2025, 05:01 Uhr
Bild vergrößern: Klimt-GemÃ¤lde wird zweitteuerstes bei Auktion verkauftes Kunstwerk
"Bildnis Elisabeth Lederer" von Gustav Klimt
Bild: AFP

Ein GemÃ¤lde des Ã¶sterreichischen Malers Gustav Klimt ist in New York fÃ¼r 236,4 Millionen Dollar versteigert worden - damit ist das 'Bildnis Elisabeth Lederer' zum zweitteuersten Kunstwerk geworden, das jemals auf einer Auktion verkauft wurde.

Ein GemÃ¤lde des Ã¶sterreichischen Malers Gustav Klimt ist in New York fÃ¼r 236,4 Millionen Dollar (rund 204 Millionen Euro) versteigert worden - damit ist das "Bildnis Elisabeth Lederer" zum zweitteuersten Kunstwerk geworden, das jemals auf einer Auktion verkauft wurde.

Um das zwischen 1914 und 1916 entstandene GemÃ¤lde wurde 20 Minuten lang geboten, das Auktionshaus Sotheby's gab die IdentitÃ¤t des KÃ¤ufers nicht bekannt. Das GemÃ¤lde zeigt die Tochter des wichtigsten MÃ¤zens von Klimt in einem weiÃŸen chinesischen Kleid.

Das teuerste GemÃ¤lde, das bisher auf einer Auktion verkauft wurde, bleibt "Salvator Mundi", das Leonardo da Vinci zugeschrieben wird. Es wurde 2017 fÃ¼r 450 Millionen Dollar verkauft.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz plaudert mit Starmer und Macron beim Abendessen
    Merz plaudert mit Starmer und Macron beim Abendessen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat wie angekÃ¼ndigt am Dienstagabend nach dem Gipfel zur "digitalen SouverÃ¤nitÃ¤t" Frankreichs PrÃ¤sident

    Mehr
    ME/CFS-Gesellschaft drÃ¤ngt auf umfassende AufklÃ¤rungskampagne
    ME/CFS-Gesellschaft drÃ¤ngt auf umfassende AufklÃ¤rungskampagne

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung der "Allianz fÃ¼r postinfektiÃ¶se Erkrankungen: Long Covid und ME/CFS" drÃ¤ngt die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r ME/CFS auf

    Mehr
    Linken-Chef van Aken hÃ¤lt Predigt in Hamburger Kirche
    Linken-Chef van Aken hÃ¤lt Predigt in Hamburger Kirche

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken wird am Mittwochabend in einer Hamburger Kirche eine Predigt halten. Anlass sei der BuÃŸ- und Bettag und die Predigt

    Mehr
    Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut
    Warentest: Mehr als die HÃ¤lfte der untersuchten Schokoladen gut
    EU-Gericht urteilt Ã¼ber schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Amazon
    EU-Gericht urteilt Ã¼ber schÃ¤rfere Regeln fÃ¼r Amazon
    EU-Kommission stellt PlÃ¤ne fÃ¼r Ã„nderungen bei Datenschutz und KI-Regeln vor
    EU-Kommission stellt PlÃ¤ne fÃ¼r Ã„nderungen bei Datenschutz und KI-Regeln vor
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    US-Kartellverfahren beendet: Meta kann Instagram und Whatsapp behalten
    Wehrdienst: GrÃ¼nen-Chefin Brantner schlÃ¤gt freiwilliges Register fÃ¼r Ã„ltere vor
    Wehrdienst: GrÃ¼nen-Chefin Brantner schlÃ¤gt freiwilliges Register fÃ¼r Ã„ltere vor
    Drohnenabwehr: Gesetzesnovelle sieht Amtshilfe der Bundeswehr vor
    Drohnenabwehr: Gesetzesnovelle sieht Amtshilfe der Bundeswehr vor
    Prozess um Disko-Brandkatastrophe mit 63 Toten beginnt in Nordmazedonien
    Prozess um Disko-Brandkatastrophe mit 63 Toten beginnt in Nordmazedonien
    Auftakt im Prozess eines belgischen Bauern gegen Ã–lkonzern Total
    Auftakt im Prozess eines belgischen Bauern gegen Ã–lkonzern Total
    Merz empfÃ¤ngt Schwedens Regierungschef Kristersson - GesprÃ¤ch Ã¼ber Ukraine
    Merz empfÃ¤ngt Schwedens Regierungschef Kristersson - GesprÃ¤ch Ã¼ber Ukraine
    Bundesverfassungsgericht entscheidet Ã¼ber Bezahlung von Berliner Beamten
    Bundesverfassungsgericht entscheidet Ã¼ber Bezahlung von Berliner Beamten

    Top Meldungen

    Brantner will E-Auto-FÃ¶rderung nur fÃ¼r Autos mit EU-Lieferketten
    Brantner will E-Auto-FÃ¶rderung nur fÃ¼r Autos mit EU-Lieferketten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chefin Franziska Brantner fordert, dass die geplante neue E-Auto-FÃ¶rderung der Bundesregierung nur fÃ¼r Autos von Firmen gelten soll,

    Mehr
    EU-Omnibus: GrÃ¼ne fÃ¼rchten
    EU-Omnibus: GrÃ¼ne fÃ¼rchten "intransparente Datenpraktiken"

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung des Fahrplans zum EU-Sammelgesetz (Omnibus) fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau hat die stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-Fraktion

    Mehr
    Ministerium will Industriestrompreis fÃ¼r 91 Teilsektoren
    Ministerium will Industriestrompreis fÃ¼r 91 Teilsektoren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, mindestens 91 Sektoren beziehungsweise Teilsektoren der energieintensiven Industrie durch den

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts