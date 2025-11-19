Klimt-GemÃ¤lde wird zweitteuerstes bei Auktion verkauftes Kunstwerk

"Bildnis Elisabeth Lederer" von Gustav Klimt

Ein GemÃ¤lde des Ã¶sterreichischen Malers Gustav Klimt ist in New York fÃ¼r 236,4 Millionen Dollar (rund 204 Millionen Euro) versteigert worden - damit ist das "Bildnis Elisabeth Lederer" zum zweitteuersten Kunstwerk geworden, das jemals auf einer Auktion verkauft wurde.



Um das zwischen 1914 und 1916 entstandene GemÃ¤lde wurde 20 Minuten lang geboten, das Auktionshaus Sotheby's gab die IdentitÃ¤t des KÃ¤ufers nicht bekannt. Das GemÃ¤lde zeigt die Tochter des wichtigsten MÃ¤zens von Klimt in einem weiÃŸen chinesischen Kleid.



Das teuerste GemÃ¤lde, das bisher auf einer Auktion verkauft wurde, bleibt "Salvator Mundi", das Leonardo da Vinci zugeschrieben wird. Es wurde 2017 fÃ¼r 450 Millionen Dollar verkauft.