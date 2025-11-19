Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat wie angekÃ¼ndigt am Dienstagabend nach dem Gipfel zur "digitalen SouverÃ¤nitÃ¤t" Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und GroÃŸbritanniens Premierminister Keir Starmer zu einem informellen Abendessen in Berlin eingeladen.
"Das GesprÃ¤ch im kleinen Kreis bot Gelegenheit, sich zu klassischen Themen der E3 wie dem Krieg in der Ukraine, Nahost und Iran auszutauschen", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am spÃ¤ten Abend in Berlin.
"Es bestand Einigkeit darÃ¼ber, zu wichtigen auÃŸen- und sicherheitspolitischen Fragen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und europÃ¤ische Partner wie Polen und Italien eng einzubeziehen", hieÃŸ es weiter. Weitere Details wurden zunÃ¤chst nicht bekannt.
Lifestyle
Merz plaudert mit Starmer und Macron beim Abendessen
- dts - 19. November 2025, 00:49 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat wie angekÃ¼ndigt am Dienstagabend nach dem Gipfel zur "digitalen SouverÃ¤nitÃ¤t" Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und GroÃŸbritanniens Premierminister Keir Starmer zu einem informellen Abendessen in Berlin eingeladen.
Weitere Meldungen
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung der "Allianz fÃ¼r postinfektiÃ¶se Erkrankungen: Long Covid und ME/CFS" drÃ¤ngt die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r ME/CFS aufMehr
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken wird am Mittwochabend in einer Hamburger Kirche eine Predigt halten. Anlass sei der BuÃŸ- und Bettag und die PredigtMehr
Wegen ihrer heimlichen Beteiligung an einer Dokumentarserie Ã¼ber FuÃŸball-Star Diego Maradona war ein erster Prozess zu dessen Tod geplatzt, nun ist die zustÃ¤ndige RichterinMehr
Top Meldungen
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung des Fahrplans zum EU-Sammelgesetz (Omnibus) fÃ¼r BÃ¼rokratieabbau hat die stellvertretende Vorsitzende der GrÃ¼nen-FraktionMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, mindestens 91 Sektoren beziehungsweise Teilsektoren der energieintensiven Industrie durch denMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat VorwÃ¼rfe gegen die Weimer Media Group und die Ludwig-Erhard-Gipfel des Unternehmens zurÃ¼ckgewiesen.Mehr