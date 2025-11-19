Lifestyle

Merz plaudert mit Starmer und Macron beim Abendessen

  • dts - 19. November 2025, 00:49 Uhr
Bild vergrößern: Merz plaudert mit Starmer und Macron beim Abendessen
Starmer, Macron, Merz am 18.11.2025, Handout Bundesregierung/Bergmann via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat wie angekÃ¼ndigt am Dienstagabend nach dem Gipfel zur "digitalen SouverÃ¤nitÃ¤t" Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron und GroÃŸbritanniens Premierminister Keir Starmer zu einem informellen Abendessen in Berlin eingeladen.

"Das GesprÃ¤ch im kleinen Kreis bot Gelegenheit, sich zu klassischen Themen der E3 wie dem Krieg in der Ukraine, Nahost und Iran auszutauschen", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am spÃ¤ten Abend in Berlin.

"Es bestand Einigkeit darÃ¼ber, zu wichtigen auÃŸen- und sicherheitspolitischen Fragen vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und europÃ¤ische Partner wie Polen und Italien eng einzubeziehen", hieÃŸ es weiter. Weitere Details wurden zunÃ¤chst nicht bekannt.

