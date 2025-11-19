Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung der "Allianz fÃ¼r postinfektiÃ¶se Erkrankungen: Long Covid und ME/CFS" drÃ¤ngt die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r ME/CFS auf eine AufklÃ¤rungskampagne.
"Bei allem Optimismus sollte die angekÃ¼ndigte Forschungsdekade aber kein Anlass sein, um nicht auch heute schon wichtige MaÃŸnahmen wie eine umfassende AufklÃ¤rungskampagne fÃ¼r ME/CFS und dringend notwendige Verbesserungen in der medizinischen und sozialen Versorgung der Erkrankten umzusetzen", sagte Sarah MÃ¼ller, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r ME/CFS, der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Auch diese Themen mÃ¼ssen im Rahmen der Allianz adressiert werden."
Das Format der Allianz sei "sehr vielversprechend", weil es alle wichtigen Akteure einschlieÃŸlich der Patientenorganisationen zusammenbringe. "Uns ist wichtig, dass die FÃ¶rdermittel der `Nationalen Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen` zielgerichtet eingesetzt werden", sagte MÃ¼ller. "DafÃ¼r ist es unerlÃ¤sslich, die Betroffenenperspektive sowie die Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten der ME/CFS-Forschung einzubeziehen."
Die Vorstellung der "Allianz fÃ¼r postinfektiÃ¶se Erkrankungen: Long Covid und ME/CFS" soll am Mittwoch stattfinden. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) wollen an der Auftaktveranstaltung teilnehmen.
Lifestyle
ME/CFS-Gesellschaft drÃ¤ngt auf umfassende AufklÃ¤rungskampagne
- dts - 19. November 2025
.
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung der "Allianz fÃ¼r postinfektiÃ¶se Erkrankungen: Long Covid und ME/CFS" drÃ¤ngt die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r ME/CFS auf eine AufklÃ¤rungskampagne.
Weitere Meldungen
Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken wird am Mittwochabend in einer Hamburger Kirche eine Predigt halten. Anlass sei der BuÃŸ- und Bettag und die PredigtMehr
Wegen ihrer heimlichen Beteiligung an einer Dokumentarserie Ã¼ber FuÃŸball-Star Diego Maradona war ein erster Prozess zu dessen Tod geplatzt, nun ist die zustÃ¤ndige RichterinMehr
Ist Vegemite ein Menschenrecht? Ein australischer HÃ¤ftling behauptet genau das und fordert daher, dass ihm der beliebte Brotaufstrich aus Hefeextrakt auch im GefÃ¤ngnis angebotenMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat VorwÃ¼rfe gegen die Weimer Media Group und die Ludwig-Erhard-Gipfel des Unternehmens zurÃ¼ckgewiesen.Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit Ã¼ber die geplante Rentenreform fordert die Union nun ZugestÃ¤ndnisse bei der Rentenkommission. Andreas Jung, stellvertretenderMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die MinisterprÃ¤sidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), ist offen fÃ¼r GesprÃ¤che mit CDU und CSU, um MissverstÃ¤ndnisseMehr