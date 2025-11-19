ME/CFS-Gesellschaft drÃ¤ngt auf umfassende AufklÃ¤rungskampagne

Kampagnenplakat des Bundesgesundheitsministeriums (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Vorstellung der "Allianz fÃ¼r postinfektiÃ¶se Erkrankungen: Long Covid und ME/CFS" drÃ¤ngt die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r ME/CFS auf eine AufklÃ¤rungskampagne.



"Bei allem Optimismus sollte die angekÃ¼ndigte Forschungsdekade aber kein Anlass sein, um nicht auch heute schon wichtige MaÃŸnahmen wie eine umfassende AufklÃ¤rungskampagne fÃ¼r ME/CFS und dringend notwendige Verbesserungen in der medizinischen und sozialen Versorgung der Erkrankten umzusetzen", sagte Sarah MÃ¼ller, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r ME/CFS, der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Auch diese Themen mÃ¼ssen im Rahmen der Allianz adressiert werden."



Das Format der Allianz sei "sehr vielversprechend", weil es alle wichtigen Akteure einschlieÃŸlich der Patientenorganisationen zusammenbringe. "Uns ist wichtig, dass die FÃ¶rdermittel der `Nationalen Dekade gegen PostinfektiÃ¶se Erkrankungen` zielgerichtet eingesetzt werden", sagte MÃ¼ller. "DafÃ¼r ist es unerlÃ¤sslich, die Betroffenenperspektive sowie die Erfahrungen aus den letzten Jahrzehnten der ME/CFS-Forschung einzubeziehen."



Die Vorstellung der "Allianz fÃ¼r postinfektiÃ¶se Erkrankungen: Long Covid und ME/CFS" soll am Mittwoch stattfinden. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) wollen an der Auftaktveranstaltung teilnehmen.

