US-BÃ¶rsen lassen deutlich nach - Angst vor KI-Blase

  • dts - 18. November 2025, 22:16 Uhr
Bild vergrößern: US-BÃ¶rsen lassen deutlich nach - Angst vor KI-Blase
Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag deutlich nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.092 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 1,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.617 Punkten 0,8 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 22.433 Punkten 1,2 Prozent im Minus.

An den US-BÃ¶rsen standen am Dienstag erneut Sorgen vor eine Spekulationsblase um sogenannte "KÃ¼nstliche Intelligenz" (KI) im Fokus. Hintergrund sind Berichte um den Verkauf von Nvidia-Aktien durch einen Tech-MilliardÃ¤r. Die Nvidia-Aktie lieÃŸ fast drei Prozent nach. Der Chip-Entwickler kÃ¼ndigte unterdessen kurz vor der VerÃ¶ffentlichung seiner Quartalszahlen gemeinsam mit Microsoft eine Investition in Anthropic, den Entwickler des ChatGPT-Konkurrenten Claude, an.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagabend etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1580 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8636 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.070 US-Dollar gezahlt (+0,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 112,99 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 64,93 US-Dollar, das waren 73 Cent oder 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

