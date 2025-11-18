Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.
Sie lauten 19, 25, 27, 41, 49, die beiden "Eurozahlen" sind die 3 und die 9. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.
Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen.
GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen. Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.
Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (18.11.2025)
- dts - 18. November 2025, 20:30 Uhr
