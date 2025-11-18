Lifestyle

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (18.11.2025)

  • dts - 18. November 2025, 20:30 Uhr
Bild vergrößern: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (18.11.2025)
Spielschein fÃ¼r Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

.

Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Sie lauten 19, 25, 27, 41, 49, die beiden "Eurozahlen" sind die 3 und die 9. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen.

GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen. Da ein Lottogewinn in Deutschland keiner der sieben Einkommensarten, die einer Einkommenssteuer unterliegen, zugeordnet werden kann, ist ein Gewinn allgemein steuerfrei.

    Schwesig will Rentenpaket nicht aufschnÃ¼ren
    Schwesig will Rentenpaket nicht aufschnÃ¼ren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die MinisterprÃ¤sidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), ist offen fÃ¼r GesprÃ¤che mit CDU und CSU, um MissverstÃ¤ndnisse

    Mehr
    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz
    EU-Kommission genehmigt Zahlungen fÃ¼r Kohleausstieg in der Lausitz

    BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat am Dienstag die EntschÃ¤digungsregelung fÃ¼r den Braunkohleausstieg der Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG)

    Mehr
    Bericht: Geywitz soll neue VizeprÃ¤sidentin des Rechnungshofs werden
    Bericht: Geywitz soll neue VizeprÃ¤sidentin des Rechnungshofs werden

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die ehemalige Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) soll neue VizeprÃ¤sidentin des Bundesrechnungshofs werden. Das berichtet die "Bild"

    Mehr

