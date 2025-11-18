Argentinische Richterin nach Skandal um Maradona-Prozess des Amtes enthoben

Sie brachte den Prozess zum Platzen: Richterin Makintach

Wegen ihrer heimlichen Beteiligung an einer Dokumentarserie Ã¼ber FuÃŸball-Star Diego Maradona war ein erster Prozess zu dessen Tod gescheitert, nun ist die zustÃ¤ndige Richterin ihres Amtes enthoben worden.

Wegen ihrer heimlichen Beteiligung an einer Dokumentarserie Ã¼ber FuÃŸball-Star Diego Maradona war ein erster Prozess zu dessen Tod geplatzt, nun ist die zustÃ¤ndige Richterin ihres Amtes enthoben worden: Am Dienstag wurde die 48-jÃ¤hrige Julieta Makintach durch einstimmigen Beschluss einer Sonderjury aus AnwÃ¤lten, Richtern und Gesetzgebern fÃ¼r untauglich erklÃ¤rt, ihr Richterinnenamt weiter auszuÃ¼ben. Makintach war bei der UrteilsverkÃ¼ndung nicht anwesend.



Im Mai war sie zunÃ¤chst als eine von drei Richtern fÃ¼r den Prozess zu den Todesursachen des 2020 verstorbenen FuÃŸballstars Maradona eingesetzt worden. Ohne Genehmigung beteiligte sie sich laut der Anklage jedoch parallel dazu an einer Dokumentarserie Ã¼ber den Prozess, in der sie selbst die Hauptfigur spielte. Ein Trailer der Miniserie "GÃ¶ttliche Justiz" zeigte Makintach, wie sie auf High Heels durch die GÃ¤nge des GerichtsgebÃ¤udes eilt, wÃ¤hrend eine ErzÃ¤hlerstimme dÃ¼stere Details von Maradonas Tod schildert.



Die Beschuldigte erklÃ¤rte, sie sei lediglich auf die Bitte einer Freundin um ein Interview eingegangen und habe nicht gewusst, dass dieses fÃ¼r eine Dokumentation verwendet werden wÃ¼rde. "Ich bitte die Familie (Maradona) tausendmal um Verzeihung, dass ich nicht erreicht habe, was ich am meisten wollte, nÃ¤mlich Gerechtigkeit zu Ã¼ben", sagte Makintach vor dem Verfahren. Diese Darstellung wurde von der Sonderjury am Dienstag jedoch nicht Ã¼bernommen.



Makintach habe der Justiz und Argentinien "enormen Schaden" zugefÃ¼gt und diese "lÃ¤cherlich gemacht", sagte einer der KlÃ¤ger, der PrÃ¤sident der Anwaltskammer von San Isidro, Guillermo Sargues, der Nachrichtenagentur AFP. Im MÃ¤rz soll das Verfahren mit einer neuen Richterriege wieder aufgenommen werden.Â



Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren an Herzversagen und einem LungenÃ¶dem gestorben, nachdem er sich nach einer Hirn-OP in einer eigens dazu angemieteten Wohnung in einer vornehmen Gegend nÃ¶rdlich von Buenos Aires hatte pflegen lassen.



Die Staatsanwaltschaft wirft seinen Ã„rzten und Pflegern vor, Maradona mangelhaft betreut und damit seinen Tod in Kauf genommen zu haben. Im Falle einer Verurteilung drohen den sieben Angeklagten zwischen acht und 25 Jahren GefÃ¤ngnis.