Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der von Forsa gemessenen WÃ¤hlergunst bleibt die AfD mit 26 Prozent weiter stÃ¤rkste politische Kraft in Deutschland. Die Union kann in der wÃ¶chentlichen Erhebung fÃ¼r die Sender RTL und ntv leicht zulegen und steigt auf 25 Prozent, bleibt aber weiterhin knapp hinter der AfD. SPD (14 Prozent), GrÃ¼ne (12 Prozent), Linke (11 Prozent) und FDP (3 Prozent) zeigen keine VerÃ¤nderung.
Deutlich wird in dieser Woche der Absturz des BSW: Nach dem angekÃ¼ndigten RÃ¼ckzug von Sahra Wagenknecht von der Parteispitze fÃ¤llt die Partei unter die Drei-Prozent-Marke und liegt im statistischen Grundrauschen unterhalb der Fehlertoleranz. Das BSW kann damit laut Forsa - wie frÃ¼her zeitweise auch die FDP - nicht mehr numerisch ausgewiesen werden.
FÃ¼r Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) setzt sich der AbwÃ¤rtstrend unterdessen fort: 73 Prozent der BÃ¼rger sind mit seiner Arbeit unzufrieden - der schlechteste Wert seit Beginn seiner Amtszeit. Nur noch ein Viertel der BevÃ¶lkerung bewertet seine Arbeit positiv; selbst in der eigenen AnhÃ¤ngerschaft brÃ¶ckelt die Zustimmung weiter.
Die Daten wurden vom 11. bis 17. November 2025 erhoben. Datenbasis: 2.502 Befragte.
Lifestyle
Forsa: BSW bricht ein - AfD weiter vorn
18. November 2025, 12:45 Uhr
.
