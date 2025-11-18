Finanzen

Dax weiter deutlich im Minus - Fokus auf defensive Branchen

  • dts - 18. November 2025, 12:30 Uhr

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur



Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter deutlich im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.325 Punkten berechnet und damit 1,1 Prozent unter dem Vortagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, die Deutsche BÃ¶rse und Zalando, am Ende Siemens Energy, die Deutsche Bank und Merck.

"Die Investoren fokussieren sich am Dienstag hauptsÃ¤chlich auf die defensiven Branchen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Das Sentiment habe sich noch nicht komplett gedreht, sei aber wesentlich wichtiger und zurÃ¼ckhaltender geworden. "Insbesondere bei den zyklischen Branchen ist eine KaufzurÃ¼ckhaltung wahrnehmbar. Im Vorfeld der anstehenden Makrodaten aus den USA und den Quartalszahlen von Nvidia und Walmart bleiben die Marktteilnehmer im Risk-off-Modus." Das zeige sich auch bei vielen anderen Anlageklassen, wie den KryptowÃ¤hrungen und den Edelmetallen.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1584 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8633 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,19 US-Dollar; das waren genau ein Cent oder 0,0 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

