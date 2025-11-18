Lkw-Parksituation an Autobahnen bleibt kritisch

Lkw (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Parksituation fÃ¼r Lastwagen an deutschen Autobahnen bleibt kritisch. Seit der letzten Untersuchung vor drei Jahren habe sich die Lage kaum verbessert, teilte der ADAC am Dienstag nach einer aktuellen Erhebung an 100 Rastanlagen mit.



An fast der HÃ¤lfte der Standorte parkten demnach Lkw in hochriskanten Bereichen wie Ein- und Ausfahrten oder auf dem Seitenstreifen. Auf 85 der 100 getesteten Anlagen standen Lkw im absoluten Halteverbot oder auf nicht zugelassenen FlÃ¤chen, etwa auf Pkw-ParkplÃ¤tzen. Das Parken auÃŸerhalb markierter FlÃ¤chen war nahezu die Regel.



Die ADAC-Tester zÃ¤hlten an drei Erhebungszeitpunkten, um 22, 23 und 0 Uhr. Bereits zur ersten ZÃ¤hlung um 22 Uhr waren die meisten Rastanlagen komplett ausgelastet, und der Parkdruck nahm weiter zu. Besonders kritisch war die Situation an der RaststÃ¤tte Kassel Ost Lohfelden mit bis zu 138 ParkverstÃ¶ÃŸen. Auch an den RaststÃ¤tten Lichtendorf Nord und Tecklenburger Land West zeigte sich ein kritisches Bild. Nur auf der Anlage Plater Berge West gab es keine VerstÃ¶ÃŸe, und geordnete ParkverhÃ¤ltnisse fanden die Tester nur an einem weiteren Rastplatz.



Das Problem habe systemische Ursachen, da entlang der Autobahnen rund 20.000 Lkw-StellplÃ¤tze fehlen, so der ADAC. Zwar wurden zwischen 2018 und 2023 etwa 4.500 zusÃ¤tzliche StellplÃ¤tze geschaffen, doch die Zahl der abgestellten Lkw nahm weiter zu. Der Automobilclub appelliere an die Politik, den Stellplatzausbau zu beschleunigen und bestehende FlÃ¤chen effizienter zu nutzen. Auch Unternehmen kÃ¶nnten helfen, den Druck zu mindern, indem sie firmeneigene Lkw-ParkflÃ¤chen bereitstellen.

