Gesundheitsministerin schlieÃŸt PraxisgebÃ¼hr nicht aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hÃ¤lt die EinfÃ¼hrung einer PraxisgebÃ¼hr fÃ¼r ein mÃ¶gliches Instrument bei der EinfÃ¼hrung eines PrimÃ¤rarztsystems, das die Wartezeiten fÃ¼r Patienten bei Facharztterminen verkÃ¼rzen soll.



"Wir brauchen ein kluges Instrument, das zur Steuerung verhilft", sagte die Ministerin am Montagabend in DÃ¼sseldorf beim Netzwerk-Treffen Ã„rzte IN der Rheinischen Post: "Ohne irgendein Steuerungselement geht es nicht."



Denkbar sei statt einer PraxisgebÃ¼hr aber auch ein Bonus fÃ¼r Patienten, wenn man sich komplett an die Hausarztschiene halte: "In die eine oder andere Richtung muss ich es merken." Sie wolle keine Zwei-Klassen-Medizin schaffen und keine Ungerechtigkeiten fÃ¼r Patienten erzeugen, sagte die Ministerin weiter. Die Idee, bei jedem Arztbesuch eine GebÃ¼hr zu nehmen, sieht Warken vor diesem Hintergrund kritisch: "Ich will auch niemanden davon abhalten, dass er zum Arzt geht."

