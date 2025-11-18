Politologe sieht Volksentscheide auf Bundesebene kritisch

Wahllokal (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Bonner Politikwissenschaftler Frank Decker sieht Volksentscheide auf Bundesebene kritisch.



"Ich bin sehr skeptisch, ob die direkte Demokratie sinnvoll ist", sagte der Politikwissenschaftler an der UniversitÃ¤t Bonn der "Rheinischen Post" (Dienstag). "In einem parlamentarischen System fÃ¼hrt sie dazu, dass so die Regierungspolitik durchkreuzt werden kann", warnte er.



Weiter fÃ¼hrte Decker aus: "Und dann wird die Regierung versuchen, diese WiderstÃ¤nde zu antizipieren und mÃ¶glicherweise eine andere Entscheidung treffen. Das liefe faktisch auf eine Allparteienregierung hinaus - so wie in der Schweiz, also auf ein ganz anderes System. Deshalb bin ich dagegen, so etwas auf Bundesebene einzufÃ¼hren."



Die EinfÃ¼hrung von Elementen direkter Demokratie auf Bundesebene ist eine Kernforderung des Vereins "Mehr Demokratie", der am Dienstag in Berlin eine Studie ("Volksentscheidranking") vorstellt, in der die direkte Demokratie in den BundeslÃ¤ndern bewertet wird.



Decker kritisiert allerdings zugleich die hohen HÃ¼rden fÃ¼r mehr BÃ¼rgerbeteiligung an wichtigen Entscheidungen. "Es wird von vornherein dafÃ¼r gesorgt, dass die HÃ¼rden fÃ¼r die direkte Demokratie so hoch sind, dass sie in der Praxis gar nicht zum Tragen kommt", so der Wissenschaftler. "Das finde ich unehrlich, weil man den BÃ¼rgern ein sehr weitreichendes Versprechen macht, das in der Praxis nicht eingelÃ¶st wird."



Zu FÃ¤llen wie in Berlin, wo ein Entscheid der BÃ¼rger zum Weiterbetrieb des Flughafens Tegel nicht umgesetzt wurde, sagte er: "Das ist natÃ¼rlich eine VerÃ¤ppelung, wenn die BÃ¼rger etwas entscheiden und die Politik setzt es nicht um." Seine Forderung: "Die HÃ¼rden mÃ¼ssen jetzt einerseits so gesetzt werden, dass die Verfahren auch tatsÃ¤chlich anwendbar sind, aber nicht so niedrig, dass der ganze politische Prozess lahmgelegt wird."



Der Politikwissenschaftler hÃ¤lt zudem nichts von der Praxis beim Volksentscheidranking, Schulnoten an die BundeslÃ¤nder zu verteilen. "Die Schulnoten beim Volksentscheidranking finde ich albern. Es wird bei der Bewertung zum Beispiel gar nicht berÃ¼cksichtigt, dass es in den BundeslÃ¤ndern unterschiedliche Traditionen gibt. In Nordrhein-Westfalen sind die HÃ¼rden viel niedriger als in anderen LÃ¤ndern, trotzdem spielt es fÃ¼r die BÃ¼rger in der Praxis keine groÃŸe Rolle."

