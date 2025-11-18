Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der langjÃ¤hrige SPD-Bundestagsabgeordnete SÃ¶nke Rix wird neuer PrÃ¤sident der Bundeszentrale fÃ¼r politische Bildung.
Das schreibt das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf sozialdemokratische Parteikreise. Die Neubesetzung des Chefpostens soll demnach zum 1. Januar wirksam werden. Es wird damit gerechnet, dass das federfÃ¼hrende Bundesinnenministerium die Personalie zeitnah offiziell verkÃ¼ndet.
Union und SPD haben nach RND-Informationen vereinbart, dass den Sozialdemokraten das Vorschlagsrecht fÃ¼r den Posten zufÃ¤llt. Das Amt des VizeprÃ¤sidenten soll wiederum an CDU oder CSU gehen. Hier ist noch kein Name bekannt.
Der 49-jÃ¤hrige Rix aus EckernfÃ¶rde (Schleswig-Holstein) war von 2005 bis 2025 Abgeordneter und in der vergangenen Legislaturperiode stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Er gehÃ¶rte der Parlamentarischen Linken an. Rix hat sich vor allem mit Bildungs-, Medien- und Kulturthemen beschÃ¤ftigt. Insofern wÃ¼rde sein Profil zu den Aufgaben der BehÃ¶rde passen. Bei der letzten Bundestagswahl hatte Rix nicht mehr kandidiert.
Der bisherige PrÃ¤sident der Bundeszentrale fÃ¼r politische Bildung, Thomas KrÃ¼ger, war Anfang September nach 25-jÃ¤hriger Amtszeit in den Ruhestand verabschiedet worden. Seither ist die Spitze der BehÃ¶rde mit Hauptsitz in Bonn und AuÃŸenstellen in Berlin und Gera (ThÃ¼ringen) verwaist - obwohl KrÃ¼gers Abschied aus dem Berufsleben zuvor schon lange absehbar war.
Lifestyle
Ex-SPD-Abgeordneter Rix wird bpb-PrÃ¤sident
- dts - 18. November 2025
.
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der langjÃ¤hrige SPD-Bundestagsabgeordnete SÃ¶nke Rix wird neuer PrÃ¤sident der Bundeszentrale fÃ¼r politische Bildung.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hÃ¤lt die EinfÃ¼hrung einer PraxisgebÃ¼hr fÃ¼r ein mÃ¶gliches Instrument bei der EinfÃ¼hrung einesMehr
Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der Bonner Politikwissenschaftler Frank Decker sieht Volksentscheide auf Bundesebene kritisch. "Ich bin sehr skeptisch, ob die direkte DemokratieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Drei Viertel der Deutschen wÃ¼rden die EinfÃ¼hrung eines sechsmonatigen Pflichtdienstes fÃ¼r alle BÃ¼rger begrÃ¼ÃŸen. Das ergab eineMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptstadtflughafen BER hat sich zum ersten Mal frisches Kapital gesichert, ohne dass die LÃ¤nder Brandenburg und Berlin sowie der BundMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat die LÃ¤nder eindringlich davor gewarnt, die vom Bundestag beschlossenen SparmaÃŸnahmen fÃ¼r dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes dbb, Volker Geyer, hat Forderungen nach einer Einbeziehung von Beamten in die gesetzlicheMehr