Ex-SPD-Abgeordneter Rix wird bpb-PrÃ¤sident

SÃ¶nke Rix (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der langjÃ¤hrige SPD-Bundestagsabgeordnete SÃ¶nke Rix wird neuer PrÃ¤sident der Bundeszentrale fÃ¼r politische Bildung.



Das schreibt das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf sozialdemokratische Parteikreise. Die Neubesetzung des Chefpostens soll demnach zum 1. Januar wirksam werden. Es wird damit gerechnet, dass das federfÃ¼hrende Bundesinnenministerium die Personalie zeitnah offiziell verkÃ¼ndet.



Union und SPD haben nach RND-Informationen vereinbart, dass den Sozialdemokraten das Vorschlagsrecht fÃ¼r den Posten zufÃ¤llt. Das Amt des VizeprÃ¤sidenten soll wiederum an CDU oder CSU gehen. Hier ist noch kein Name bekannt.



Der 49-jÃ¤hrige Rix aus EckernfÃ¶rde (Schleswig-Holstein) war von 2005 bis 2025 Abgeordneter und in der vergangenen Legislaturperiode stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Er gehÃ¶rte der Parlamentarischen Linken an. Rix hat sich vor allem mit Bildungs-, Medien- und Kulturthemen beschÃ¤ftigt. Insofern wÃ¼rde sein Profil zu den Aufgaben der BehÃ¶rde passen. Bei der letzten Bundestagswahl hatte Rix nicht mehr kandidiert.



Der bisherige PrÃ¤sident der Bundeszentrale fÃ¼r politische Bildung, Thomas KrÃ¼ger, war Anfang September nach 25-jÃ¤hriger Amtszeit in den Ruhestand verabschiedet worden. Seither ist die Spitze der BehÃ¶rde mit Hauptsitz in Bonn und AuÃŸenstellen in Berlin und Gera (ThÃ¼ringen) verwaist - obwohl KrÃ¼gers Abschied aus dem Berufsleben zuvor schon lange absehbar war.

